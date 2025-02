Llaman al Fiscal de Querétaro a clasificar el asesinato de Perla como feminicidio 

San Juan del Río, Querétaro, a 16 de febrero de 2025.- Con pancarta en mano, unas 300 personas, entre familiares, amigos, conocidos y ciudadanos en general salieron esta tarde a gritar por Perla, llamaron a las autoridades a esclarecer su crimen para que no quede impune.

La tarde de este domingo este grupo de personas salió al Jardín de La Familia, en San Juan del Río a rendir homenaje a Perla Citlali Martínez Zúñiga, de 27 años, quien era originaria de la comunidad de San Miguel Galindo y quien ejercía su profesión como odontóloga en el lugar donde fue hallada con signos de tortura el 11 de febrero pasado.

Mayra Dávila Alvarado, representante del colectivo Adax Digitales, recordó que esta concentración fue para rendir homenaje a Perla y donde mujeres feministas organizadas acompañaban a su familia porque históricamente son las mujeres quienes ponen la cara, el cuerpo y la voz ´para defender a otras mujeres, para darle voz a las que ya no están porque solamente las mujeres salvan a las mujeres.

“Hoy estamos aquí a través de varias agrupaciones como Adax Digitales, la colectiva feminista FEMCA y la organización Huastecos Independientes de Pánuco AC, hemos hecho alianza porque desde aquí queremos decirle a la familia y los amigos que no están solos, que este feminicidio ha tocado las fibras más profundas de las mujeres de aquí de San Juan del Río, que las compañeras que se organizan para dar voz y que no vamos a permitir que este caso, al igual que otros más que se han acercado, a queden en completa impunidad. ¡Ya basta¡ de que a los asesinatos de las mujeres se les siga clasificando como homicidio, esto es absurdo y aberrante porque cuando se clasifican así no se visibiliza que por el hecho de ser mujer otra persona se sintió con ese poder de arrebatarle la vida, por eso ella no murió, a ella la asesinaron y lo hicieron de una manera tan cruel”.

Aseguró que no es posible que las autoridades no hayan movilizado todos sus recursos, su inteligencia y equipo para tener al responsable de este delito, no es posible que sigan tratando únicamente los casos como hechos aislados, como que es el primero que ocurre en San Juan del Río o que solamente a unas cuantas les pasa.

“Perla no estaba metida en ningún asunto turbio, como la conoce su familia y amigos, era una persona llena de luz, incluso mantenía las tradiciones vivas como el huapango, era una persona amable con sus pacientes que no se merecía que le arrebataron la vida como lo hicieron”.

Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a que dé con él o los responsables de este feminicidio.

“Solicitamos que este caso se investigue con perspectiva de género porque cuando se lleva a los asesinos por delitos de homicidio, lo cierto es que la pena es menor y tiene que tratarse como lo que es, como el asesinato violento de una mujer”.