Llama Gladyz Butanda a honrar legado de heroínas y héroes independentistas 

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, convocó a honrar el legado de las heroínas y héroes que dieron pie a la Independencia de México, a fin de que su legado represente una plataforma de desarrollo y prosperidad para la identidad de la nación.

Esto, al fungir como oradora oficial en un evento conmemorativo por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, donde la funcionaria estatal subrayó que, “así como hace 215 años, las michoacanas y los michoacanos estamos de pie, listos para aportar a la gran transformación de la República y caminar con ella hacia un futuro de justicia, dignidad y esperanza al defender nuestra soberanía energética, nuestros recursos naturales, nuestro legado cultural y todo aquello que representa una oportunidad de desarrollo y prosperidad, así como nuestra identidad”.

En su discurso, Gladyz Butanda remarcó la determinación con que el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a emprender una lucha contra el abuso de los poderosos, los excesos del mal gobierno, la desigualdad y la falta de libertad, así como las aportaciones históricas de Allende, Aldama y Jiménez, quienes, junto José María Morelos y Pavón, coadyuvaron en la concepción de México como una nación independiente.

La funcionaria estatal también subrayó las participaciones de Josefa Ortíz Téllez Girón, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, quienes, dijo, demostraron la importancia del papel de las mujeres en los movimientos justos y determinantes de la patria, además de Vicente Guerrero, quien, junto con Guadalupe Victoria, mantuvieron el movimiento cuando era más difícil resistirlo.

“Hace más de dos siglos, las y los insurgentes cumplieron con su deber y nos heredaron el México independiente en que vivimos. Hoy, nuestra responsabilidad es construir el México del porvenir, el que habremos de dejar a las próximas generaciones”, subrayó.

Bajo estos argumentos, Gladyz Butanda convocó a mantener vigente el legado de las y los héroes independentistas, a fin de fortalecer la identidad de México como nación y promover el blindaje de la soberanía, frente a cualquier tipo de embate extranjero que pretenda vulnerar la estabilidad e independencia del país.