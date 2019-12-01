Listo operativo de seguridad por marcha del Día de Acción Global por el Aborto en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 16:23:17

Querétaro, a 28 de septiembre del 2025. - A una hora del inicio de la marcha convocada por el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, el titular de la Secretaría de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, informó que ya se encuentra listo el operativo de acompañamiento para garantizar condiciones de seguridad durante el recorrido.

“Se ha desplegado un operativo interinstitucional para acompañar la marcha de mujeres programada para esta tarde en la capital queretana”, declaró el funcionario.

El dispositivo contempla la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Político, en coordinación con Protección Civil, Movilidad y las áreas de concertación estatal y municipal. Asimismo, el municipio de Querétaro brindará apoyo logístico en distintos puntos del trayecto.

De acuerdo con la información preliminar, la marcha partirá de la Alameda Hidalgo alrededor de las 16:30 horas, avanzará por avenida Zaragoza y concluirá en la Plaza Constitución.

“Se espera una manifestación pacífica y ordenada, con amplia participación de mujeres; no puedo garantizar que no haya incidentes, pero sí hay comunicación con los colectivos y se mantiene un acercamiento constante”.

Mayra Dávila Alvarado, representante legal del colectivo Adax Digitales, advirtió que en el Congreso de Querétaro permanecen detenidas al menos siete iniciativas relacionadas con derechos de las mujeres, entre ellas la despenalización del aborto.

“Todas ya están en una comisión; el único problema es la comisión donde quedaron, con nuestro amigo Memo Vega”.