Líder sindical de telefonistas busca reelegirse por 13va ocasión

Ciudad de México, a 8 de julio de 2024. A sus 74 años, el líder del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, busca reelegirse en el cargo por treceava ocasión y si lo hace, llevaría más de 50 años en el puesto.

Los representantes de la Planilla Roja de ese sindicato, José Montealegre Jiménez y Alicia Colchado Ariza señalan a Hernández Juárez como un anciano enquistado en el puesto y que ha bloqueado las disidencias para seguir ahí.

Los disidentes afirman que la cúpula sindical no tiene voluntad para que de los agremiados sepan de un proyecto alternativo, “la lucha no es fácil". Por eso hacen un llamado al nuevo gobierno para que pueda revisar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, para que se pueda atender la problemática que plantean y personas como Hernández Juárez no se eternicen en los cargos.

Y es que, además, Montealegre Jiménez y Colchado Ariza denuncian que hay opacidad, hostigamiento laboral y represión. Señalaron que esta semana realizarán una impugnación ante el Centro de Registro Laboral para denunciar irregularidades.