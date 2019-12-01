Líder de Morena en Michoacán, Jesús Mora, defiende la "Cuarta Transformación" ante críticas del Arzobispo Garfias

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto del 2025.– Jesús Mora González, líder estatal de Morena, respondió a las críticas del arzobispo Carlos Garfias, defendiendo los logros de la "Cuarta Transformación" y la gestión de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Mora González destacó que la iglesia no está en contacto con la realidad que vive el pueblo, enfatizando los beneficios de programas sociales como las pensiones para adultos mayores y las becas para estudiantes.

"Desde la cómoda silla episcopal, dentro del Palacio Arzobispal, en sus arquidiócesis es muy difícil que se pueda escuchar el sentir del pueblo, ahí seguramente no llegan los adultos mayores que reciben su pensión del Bienestar, una pensión digna que les sirve para comprar sus medicamentos, ir al mercado para comprar sus alimentos y que incluso puedan darse un gusto... Y ahí no llegan los jóvenes de preparatoria que te reciben una beca", afirmó.

El líder morenista contrastó la visión del arzobispo con los principios del "Cristo trabajador" y la transformación que, según él, está beneficiando a la mayoría de los mexicanos.

"Nosotros, desde el humanismo mexicano, esos principios del Cristo trabajador, del Cristo carpintero del Cristo que multiplica los panes para que alcance para todos y no para unos cuantos eso es lo que materializa a diario la transformación que vive el país, y por eso no coincidimos con lo expresado por el arzobispo de Morelia, a lo mejor el no ve o mejor dicho no quiere ver", señaló el representante estatal del partido guinda.