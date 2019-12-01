Liberan caminos afectados por deslaves y garantizan movilidad en Pinal de Amoles, Querétaro

Pinal de Amoles, Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Después de supervisar las acciones de limpieza en los caminos que comunica a las localidades de El Refugio y El Ranchito, en Pinal de Amoles, tras un alud que se presentó en la vialidad, Mauricio Kuri González, gobernador del estado, visitó el Río Ahuacatlán de Guadalupe que registra un cauce de 10 mil litros por segundo.

Acompañado de diversos funcionarios públicos, refrendó el compromiso de su administración con los habitantes de las zonas más alejadas y vulnerables ante situaciones complejas.

Reconoció que después del deslave esta vialidad ya se encuentra liberada y habilitada al 100 por ciento para permitir la circulación vehicular en esta vía de comunicación.

Sonia Carrillo Rosillo, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, expuso los detalles de los trabajos realizados, que consistieron en el retiro de lodo, piedras y escombro acumulado; a este respecto, agregó que personal del sector de obras públicas colocó nueve mil 612 metros cuadrados de concreto hidráulico, mil 126 metros cúbicos de muros de concreto y 70 kilómetros de revestimiento, acciones que forman parte de una bolsa de 150 millones de pesos destinada para la reconstrucción de caminos de toda la Sierra Gorda y el Semidesierto.

Al resaltar que este año solamente se han presentado cinco deslaves contra 200 que se registraron el año pasado, enfatizó que continuará el trabajo interinstitucional en lo que resta de la temporada de lluvias para apoyar a las familias y atender cualquier situación de riesgo que se presente.

Esta gira permitió a las autoridades estatales y municipales constatar la reconstrucción y rehabilitación de 14 caminos que conectan diversas localidades en el municipio de Pinal de Amoles, cuyas labores representaron un monto de inversión superior a los 23.5 millones de pesos para beneficiar la movilidad de más de 40 mil habitantes de la región.

Más tarde, Kuri González, junto a la comitiva integrada por funcionarios estatales y del gobierno municipal, se trasladó al Río Ahuacatlán de Guadalupe que registra un cauce de 10 mil litros por segundo, lugar donde supervisó el puente que lo conecta.

Luis Vega Ricoy, vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua, brindó la explicación del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua de San Pedro Ahuacatlán.