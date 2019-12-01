Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a un paso de hacerse realidad: GP Morena

Morelia, Mich., a 13 de octubre del 2026.- Una de las prioridades de esta 76 Legislatura es que en Michoacán haya una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por lo que ésta ya se dictaminó en la Comisión de Justicia y el día de mañana pasará para su discusión, análisis y votación al Pleno del Congreso del Estado, así lo informó la diputada Giulianna Bugarini Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.

En rueda de prensa, enfatizó que esta Ley forma parte de la agenda legislativa que se planteó en esta 76 Legislatura desde su inicio, por lo que se realizó un gran trabajo en la Comisión de Justica, en donde se escuchó a la ciudadanía y a los colectivos de personas buscadoras en los distintos foros que se llevaron a cabo.

Por su parte, la diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante de la fracción parlamentaria de MORENA e impulsora de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado de Michoacán, afirmó que “esta Ley no se realizó detrás de un escritorio, sino en territorio, escuchando, teniendo como antecedente a las madres buscadoras”.

La legisladora local detalló que los foros denominados “Voces que Escuchan y ecos que movilizan” se llevaron a cabo en distitnas ciudadades de Michoacán como: Zamora

Jiquilpan, Uruapan, Pátzcuaro, Morelia, Hidalgo, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Maravatio, entre otros, además de que estos foros se llevaron a cabo de manera híbrida, es decir que podían participar michoacanos y michoacanas de cualquier parte del estado.

La diputada Iturbide Díaz, subrayó que esta Ley fortalecerá la coordinación entre instituciones que esten inmiscuidas en este tema, además dijo que también se fortalece los registros las herramientas tecnológicas para la identificación forense, la protección de personas buscadoras y los derechos de las víctimas.

Otro de los puntos a destacar en este Ley, es que la busqueda comenzará de inmediato, sin la necesidad de haber presentado una denuncia formal previa; de igual forma se establece la creación de una plataforma única de registros estatal de datos.

En esta rueda de prensa, también estuvieron presentas las diputadas: Emma Rivera Camacho, Jaqueline Aviles Osorio, Nalleli Pedraza Huerta, Melba Albavera Padilla y el diputado, Iván Alejandro Arévalo Vera.