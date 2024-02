Les quedamos a deber a la mujeres en el tema del aborto, diputada Brenda Fraga

Morelia Michoacán a 26 de febrero del 2024.- A poco mas de 6 meses de que concluya la 75 Legislatura para Brenda Fraga Gutiérrez, diputada local, hubo poca voluntad por parte de sus compañeros para abordar el tema de la despenalización del aborto.

"Queda un tiempo corto el que queda y sería de la idea de no desistir y de la idea de no invisibilizar el tema y que cada quien asuma su responsabilidad", señaló la legisladora.

Consideró que les quedaron a deber a las mujeres y existe una contradicción entre el discurso y la realidad de los diputados y diputadas locales.

La ex secretaria del Migrante lamentó que al contar con una Congreso local integrado por 25 mujeres no se concretaron temas que calificó de trascendencia para la sociedad en general.

"Veo poca voluntad para atender estos temas y creo sin lugar a dudas que los diputados sopesan el tema político antes del tema de los derechos de las mujeres, nosotros creemos que no hay un tiempo idóneo para la discusión sino la urgencia que nos mantiene en el tema es la realidad y siguen abortando mujeres y no tienen los parámetros para poderse guiar en esa toma de decisiones muy personal, íntima pero que siguen teniendo buen estado donde no se les protege", expresó la diputada del Partido del Trabajo.