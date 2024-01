Lenia Batres solicita por escrito ganar menos que el presidente de México y ser adscrita al ISSTE

Ciudad de México, 7 de enero del 2024.- La nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, solicitó formalmente recibir su sueldo conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana ( ganar menos que el Presidente de México) y ser adscrita al ISSTE, sin derecho a gozar un seguro médico privado.

A través de sus redes sociales, Batres dio a conocer el oficio donde hace dicha solicitud a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, el pasado 29 de diciembre.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, se lee en su cuenta de Twitter, acompañado de una foto del oficio que entrego a la Presidencia de la SCJN.

Cabe destacar que Lenia Batres fue investida el pasado jueves como nueva ministra de la Suprema Corte, en un hecho histórico, tras ser la primer mujer ministra en ser elegida por un presidente de México para ocupar el cargo, en este caso, por Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario mexicano.