Le pide Alfonso Martínez a Juan Pablo Celis: ya supérenme

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2024.- Ante el amague de llevar a juicio político al alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, por presunta injerencia durante la elección en la cual se rechazó el llamado autogobierno en Capula y San Nicolás Obispo, el edil le sugirió al diputado de morena Juan Pablo Celis, que ya lo supere.

En entrevista, el presidente Municipal remarcó: la gente no los quiso, no les creyó, los fueron a engañar y cuando se les dio la información completa pues ya no los quisieron.

La declaración se da luego de la campaña mediática del todavía presidente de morena en Michoacán, quien asegura que por dicha intervención del alcalde (informar correctamente a la población) lo llevará a juicio político. Ante la insistencia de los medios, el edil remarcó “que ya lo supere”.

Como se recordará, en Capula con una diferencia de 10 a 1, la población informada dio un claro y contundente rechazo a los llamados autogobiernos y lo mismo sucedió en San Nicolás Obispo, donde los promotores tuvieron que recular ante una inmensa mayoría que dio portazo a los autogobiernos.

En este contexto, vale la pena recordar que también este fin de semana en Nahuatzen prácticamente la totalidad de la población pidió dar marcha atrás a los autogobiernos a dos años de que fueron impuestos.