Las próximas reformas al marco legal fortalecerán al pueblo de México: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 29 de septiembre del 2025.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja aseguró que las propuestas enviadas por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión reforzarán el marco legal, además, explicó que se abordarán temas de salud, seguridad y recursos estratégicos del país enfocados para el próximo año.

“Estos ajustes al marco jurídico, previa discusión y análisis de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, impulsarán el desarrollo económico nacional mediante reglas claras y modernas en nuestro país a favor del pueblo de México”, dijo.

Ricardo Mejía precisó que la reforma a la Ley General de Salud prohibirá vapeadores y productos nocivos; además, resaltó que la propuesta de la Ley Orgánica de la Armada de México modernizará la estructura institucional; “estas iniciativas complementarán medidas ya presentadas en materia aduanera y fiscal”.

El legislador federal por Coahuila, también conocido como Ricardo “El Tigre” Mejía, agregó que existe una propuesta para regular el agua como recurso de la nación; al tiempo de explicar que dicha medida busca combatir la corrupción y el uso indebido de concesiones del líquido, “lo que garantizará acceso equitativo a la población, fortaleciendo la gestión hídrica en todo el país, particularmente en la zonas áridas”.

El también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados afirmó que el agua es esencial para la sobrevivencia humana y el desarrollo económico, “esta reforma permitirá recuperar recursos estratégicos y regular el acceso de manera justa, además, señaló que las consultas previas servirán de base para dictaminar la ley en ambas cámaras legislativas”.

Mejía Berdeja recordó que, en la víspera, presentó una reforma para ajustar el uso sustentable del agua en zonas desérticas como Coahuila y varios estados --desérticos y semidesérticos-- para cuidar el agua como un recurso estratégico y, así, evitar la sobreexplotación y acaparamiento de agua en unos cuantos.

Por si fuera poco, Mejía Berdeja, quien ha recorrido diversas regiones afectadas por la escasez de agua como Coahuila, Cuatro Ciénegas, La Laguna y Saltillo, subrayó la importancia de garantizar la equidad en la distribución del líquido. Asimismo, recordó que el artículo 4° constitucional obliga al Estado a gestionar de manera equitativa y sustentable los recursos hídricos.

La crisis hídrica en México es un reto que requiere atención inmediata. «El acceso al agua potable y su saneamiento es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana desde 2012. Sin embargo, garantizar su cumplimiento es aún un desafío para que millones de personas obtengan garantía de suministro adecuado y seguro”; por ello, se congratuló en que ambas iniciativas transiten por el Congreso de la Unión”.

Sobre la Miscelánea Fiscal, Mejía Berdeja explicó que se incluyen modificaciones al Código Fiscal y al Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); asimismo, se incorporan proyectos del Presupuesto de Egresos para 2026 con enfoque en justicia, seguridad y asuntos financieros y exteriores. Aproximadamente el 30 por ciento de los recursos se destinará a estas áreas estratégicas del país.

“Estas medidas buscan fortalecer la eficiencia del gasto público y garantizar su transparencia. Además, se pretende equilibrar prioridades nacionales con la asignación de recursos estratégicos. El objetivo es optimizar los beneficios para la población y el desarrollo económico”, expuso.