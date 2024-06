Las cosas en el PRI han cambiado lo suficiente para dignificar la tarea política: Memo Valencia

Uruapan, Mich., a 19 de junio de 2024. "Las cosas han cambiado en el partido lo suficiente como para dignificar la tarea política, porque todo lo que ustedes hacen es por dignidad; aquí estamos porque queremos a nuestro instituto político y porque estamos agradecidos", señaló el presidente del PRI Michoacán, Memo Valencia.

En el marco de la Asamblea de demarcación territorial para la deliberación y elección de las y los delegados que participarán en los trabajos de la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria, para el periodo estatutario 2024-2027, celebrada en Uruapan, el líder estatal recalcó que las etapas difíciles sirven para demostrar quién está en el tricolor por cariño y quién por un interés personal o económico.

"En el Revolucionario Institucional estamos los que queremos a nuestro partido, ¿para qué queremos multitudes que se mueven en función al interés del dinero, de una despensa o de unos cuantos pesos y no piensan en el futuro de su Nación?", cuestionó el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia.

Por ello, dijo, hay muchos temas por debatir rumbo a la Asamblea Regional en Irimbo el próximo 21 de junio, en la Asamblea Estatal el 23 de junio en Puruándiro y la Asamblea Nacional, el 7 de julio en la Ciudad de México, en las que se escucharán a todas las voces.

"Habremos de debatir si estamos a favor o en contra, si seguimos con nuestras siglas; habrá quien quiera cambio de colores, habremos quienes no, pero todos tendremos la oportunidad de ser escuchados y ejercicios como este nos permiten que no haya quienes puedan decir que no se abrió la participación a la militancia", indicó.

"Todos los militantes priistas del estado de Michoacán conocieron la convocatoria en tiempo y forma", destacó.

Asimismo, Memo Valencia, acompañado de la secretaria general, Xóchitl Ruiz, aseguró que se vienen grandes tiempos para el partido, porque el PRI se sacudió todo lo que le hacía daño.

"Sin duda, son tiempos difíciles no solo para el PRI, para la sociedad mexicana y lo vimos en la pasada elección, una elección de Estado donde intervino, no solo toda la fuerza del gobierno mexicano que llegó ahí mismo luchando y criticando todo lo que ahora hicieron desde el poder, sino también ahora la fuerza del crimen organizado que intervino sin ningún pudor en el proceso electoral", refirió.

Además, lanzó un llamado a los priistas a actuar con responsabilidad, luchar y no descansar hasta tener un México mejor para todas las familias.

Finalmente, se eligieron a las y los delegados que concurrirán a los trabajos de la Asamblea Estatal, quienes rindieron protesta.

Entre los asistentes a la Asamblea Regional, en la que se llevaron a cabo los trabajo deliberativos para formular propuestas en relación a la Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y Código de Ética Partidaria, estuvo el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Isrrael Abraham López Calderón, así como integrantes de dicha Comisión; secretarias y secretarios del Comité Directivo Estatal; la ex candidata a diputada local, Dulce Consuelo Mata Álvarez; el delegado político distrital, Víctor Gutiérrez; presidentas y presidentes de Comités Municipales; así como regidores y regidoras salientes y entrantes.