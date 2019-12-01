Lanza Raúl Morón un llamado a la unidad por el desarrollo económico de Michoacán

Lanza Raúl Morón un llamado a la unidad por el desarrollo económico de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 16:23:27
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, lanzó un contundente llamado a la unidad por el desarrollo económico del estado, en un encuentro con representantes y liderazgos de la región de diversas cámaras y asociaciones empresariales.

El legislador mostró su compromiso por generar condiciones que permitan el crecimiento económico de la entidad, así como en propiciar la inversión en infraestructura tanto en el puerto, como en la red carretera, escuelas y hospitales en Lázaro Cárdenas, que lo consoliden como un punto comercial clave para México.

Además indicó que de lograr la unidad entre las y los michoacanos, con el apoyo de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, se abrirá una ruta de colaboración histórica.

En el encuentro se dieron cita representantes y líderes regionales del Consejo Coordinador Empresarial, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, de la Asociación de Transportistas de Carga Federal de Lázaro Cárdenas y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.

