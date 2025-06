Lanza Mauricio Kuri portal educativo “Explorando Contigo”

Querétaro, Querétaro, a 3 de junio 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, presidió el lanzamiento del portal educativo “Explorando Contigo”, una plataforma digital gratuita que contempla la integración de más de 10 mil recursos interactivos en un solo sitio, misma que permitirá a docentes, estudiantes y padres de familia del sistema de educación básica del estado hacer uso de contenidos académicos, pedagógicos y demás herramientas para el aprendizaje, exclusiva para utilizarse dentro del territorio queretano.

“Quiero agradecerles a ustedes por todo el trabajo que hacen todos los días. Sé que no es fácil, sé que muchas veces nos encontramos con cuestiones muy complicadas, pero creo que esta herramienta, en la medida que la usen o no la usen, va a ser cara o no va a ser cara (…), lo que sí les puedo decir es que lo que tenemos que hacer por estos chiquillos y chiquillas es darles competitividad, por ejemplo, hablar inglés”, apuntó.

Desde la sala de convenciones de BLOQUE, el mandatario afirmó que con la presentación del portal que estará disponible en computadoras, tabletas y celulares, tanto en sistemas Android como iOS, se da un paso importante hacia el futuro de la educación en Querétaro y deja claro que en el estado la educación no se detiene, no se limita, ni se conforma.

Mauricio Kuri especificó que este recurso es exclusivo de la población queretana, con la intención de que lo mejor de lo mejor esté al alcance de quienes viven en Querétaro; materializando, dijo, la visión de su gestión sobre el derecho de las niñas, niños y jóvenes de tener acceso a una educación del más alto nivel, con herramientas del siglo XXI.

En el acto de arranque, el gobernador exhortó a la sociedad en general a usarlo, pues recalcó que es una herramienta pensada para todas y todos, niñas y niños, jóvenes, maestras y maestros, mamás y papás, quienes apoyan en la construcción de un futuro con educación, tecnología y voluntad.

“Me encantó que también hay una de mindfulness, porque de verdad esta época va muy rápida. Y los chavillos, a lo mejor se acuerdan de mi mamá cada vez que no pueden sacar teléfono de la escuela, pero de verdad es que es una adicción el teléfono (…), pero creo que es importantísimo buscar esa herramienta que puede ser muy poderosa y puede ser muy buena o puede ser la peor de las pesadillas para ellos y para sus compañeros y para los padres de familia”, explicó.

La coordinadora de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía destacó que el portal “Explorando Contigo" es la primer plataforma de educación básica a nivel nacional, cuyo diseño se encuentra totalmente alineado a la Nueva Escuela Mexicana, donde encontrarán videos, ejercicios, lecturas, simuladores y evaluaciones que profundizan el aprendizaje durante la clase y también el trabajo que se realiza en casa. Además, detalló, será un apoyo para las y los maestros en cuanto a la planeación y al diseño de las clases haciendo un proceso más eficiente y enriquecedor.

Expuso que en un segundo apartado de esta plataforma se integra el contenido del programa bilingüe que se va a trabajar desde inicial, preescolar con 18 lecciones bilingües, cuatro cursos de inglés para primarias y secundarias, teniendo así la oportunidad de sentar las bases sólidas de una segunda lengua como es el inglés en toda la población infantil en el estado.

Abonó que la tercera parte de esta herramienta está constituida por la cuestión socioemocional, donde los docentes encontrarán manuales con 60 ejercicios que permitan atender y manejar las emociones de las y los niños hasta los adolescentes en el salón de clase.

"Nuestro gobernador, Mauricio Kuri, ha tenido mucho interés en brindar a la niñez y a la adolescencia un acompañamiento asertivo y seguro mediante acciones muy importantes (…), pero qué más, ahora ya contamos con esta valiosa plataforma Explorando Contigo, todo ello con el objetivo de fortalecer el proceso educativo y que nuestras alumnas y alumnos puedan adquirir competencias que les permitan enfrentar esta realidad de manera sana y exitosa".

Irene Quintanar, subrayó que dicho portal educativo transformará la manera de enseñar, pero también de aprender, para secundar el trabajo desde el aula de las dos mil 114 escuelas de educación básica, además apoyará las tareas en casa y la interacción familiar alrededor de todos estos recursos que da esta plataforma suma a las herramientas de “Querétaro Digital”.

"Quiero invitarlos a todas y a todos ustedes y a todas las familias de Querétaro a que hagamos cotidiano el uso de esta plataforma, es un regalo, es donde podemos sacarle todos nosotros el mayor provecho; entre más lo utilicemos será mejor el aprendizaje y el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Sigamos día a día construyendo el Querétaro Contigo, porque así sólo podremos llevar a nuestro estado todos, todos juntos al siguiente nivel".

Expresó que los docentes podrán transformar la manera de enseñar y aprender; acentuó que representa un cambio profundo que les permite organizar mejor su trabajo, enriquecer las estrategias pedagógicas, y con ello la tecnología ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en un aliado poderoso, dándoles acceso a materiales digitales, evaluaciones más eficaces y recursos que fortalecen su desempeño en aulas.

"Hoy, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Mauricio Kuri por su compromiso con la educación, por impulsar iniciativas que realmente generan un cambio positivo en nuestra comunidad”.