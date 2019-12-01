La verdadera inclusión se vive sin barreras: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 18:15:39

Morelia, Michoacán, a 19 de Septiembre de 2025. -La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez acompañó la inauguración de las Jornadas Estatales de Special Olympics, un encuentro en el que participaron más de 300 niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual.

La Congresista Local, refrendó su convicción de escuchar a todos los sectores de la sociedad e impulsar leyes que conduzcan a una sociedad incluyente, de respeto y no discrimimación.

"La verdadera inclusión se vive, y cuando la hacemos realidad nos ayuda a crecer como sociedad, y eso estamos haciendo aquí”, expresó Arroyo Martínez.

Durante este primer año legislativo, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, se ha convertido en una aliada de las causas sociales, una legisladora cercana a la ciudadanía y genuinamente entregada a los sectores que más lo necesitan.

Durante estas Jornadas Estatales se realizaron competencias en diferentes disciplinas como atletismo, natación, circuito de habilidades motrices, ciclismo, fútbol, pruebas de campo y otros, con la participación de niñas, niños, adolescentes y sus familias de todas las regiones del estado.

Al hacer entrega de las medallas a los participantes ganadores, la legisladora local reconoció el esfuerzo, la dedicación y voluntad reflejados en cada competencia, “esto nos motiva a seguir creyendo en una sociedad incluyente y en un deporte para todas y todos”.

Agregó que en los Juegos Estatales 2025 se celebra el esfuerzo, alegría y capacidad de las niñas, niños, y jóvenes con discapacidad intelectual, “porque la verdadera inclusión no debe tener barreras”, concluyó.

Estuvo presente Karen Ortiz Cortés, enlace de Special Olympics Michoacán, quien agradeció a la Diputada Local Brissa Arroyo la disposición para organizar este evento y gestionar el respaldo de las instituciones.