Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 17:29:22

Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- Al Partido Acción Nacional le perjudicó ir en las pasadas elecciones en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por eso ahora la única alianza segura es con los ciudadanos, aseguró Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

Aseguró que ese instituto político no improvisará candidaturas y apostará por perfiles ciudadanos con respaldo social, dejando de lado alianzas con otras fuerzas políticas.

“No abonó que tuviéramos una alianza con el PRI. Fue un factor determinante que le restó al PAN. Hoy no estamos construyendo alianzas con otros partidos, sino fortaleciendo al PAN desde dentro y ante la sociedad”.

Destacó que el trabajo actual se realiza de forma plural y democrática, con recorridos en colonias y acercamientos con organizaciones civiles por lo que la única alianza segura que tendrán para el próximo proceso electoral será con los queretanos.

Descartó que para el 2027 vayan a ir en alianza con algún partido político pues, estadísticamente, al PAN le perjudican alianzas y más si es con el PRI.

“El PRI arrastra una estela de corrupción que genera desprestigio por eso, nosotros presentaremos a los perfiles más competitivos en la boleta de 2027.

“El riesgo es la soberbia. Por eso nos mantenemos con los pies en la tierra, centrados en nuestros principios y en el trabajo con los ciudadanos, que es lo que realmente les importa: mejorar su calidad de vida”.

Sobre las declaraciones del diputado local Guillermo Vega Guerrero, quien sugirió abrir el partido a los ciudadanos, el líder de los panistas reconoció que el PAN siempre ha tenido las puertas abiertas a los ciudadanos y prueba de ello es que el gobernador Mauricio Kuri González llegó como perfil ciudadano, sin ser militante, y posteriormente decidió afiliarse.

Afirmó que cada tres años apostamos por los ciudadanos, porque el PAN es un partido construido por ellos.

Respecto a los señalamientos del gobernador sobre la pérdida electoral por candidatos “de élite” o poco comprometidos, subrayó que el comité estatal trabaja para evitar improvisaciones.

“Estamos determinados a que las y los mejores ciudadanos ocupen las candidaturas. Serán los más competentes y con mayor respaldo social”.