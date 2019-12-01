“La salud mental es una pieza toral en la CEDH”: Josué Mejía Pineda

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán ofreció a su personal la conferencia “Salud Mental en el Trabajo y Derechos Humanos”, a cargo de los psicólogos Héctor Hernán Herrera Lunar y Nancy Itzel Mendoza López, colaboradores de la propia institución.

Al dar la bienvenida, el obudsperson Josué Mejía Pineda, dijo que la salud mental es una pieza toral en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que en breve las Visitadurías Regionales y Auxiliares contarán con atención psicológica, no sólo para los usuarios de los servicios de la defensoría del pueblo, sino para el público en general, dado que la atención psicológica es una herramienta completamente transformadora en la vida, especialmente en la de quienes sufren alguna vulneración de sus derechos humanos.

Al referirse al ámbito de lo laboral, resaltó la importancia de la atención psicológica para los colaboradores en su administración, debido a que se atienden temas emocionales complicados y asuntos de alto impacto; por ello, dijo que las y los trabajadores del organismo también contaran con atención psicológica.

En lo que a la conferencia se refiere, inició con la definición emitida por la Organización Mundial de la Salud: es “Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad".

Los facilitadores mencionaron los factores del ámbito laboral que afectan la salud mental: la sobrecarga de trabajo, la comunicación deficiente, la falta de reconocimiento, conflictos y la rutina, elementos que conducen a estrés constante, irritabilidad, desmotivación y agotamiento.

En contraste, el clima laboral de bienestar, se fortalece a través del respeto, empatía, equidad y colaboración.

El taller fue enriquecido con ejercicios a través de los cuales las y los participantes experimentaron algunas de las emociones fundamentales para propiciar un ambiente laboral que permita que las y los trabajadores de la CEDH gocen de buena salud mental.

Al final del taller, el secretario técnico del organismo, M.G.P. Jonatan Isahib Villa Vargas, hizo entrega de un reconocimiento a la y el conferencista, a quienes agradeció su profesionalismo y entusiasmo.

Por su parte, las y los trabajadores agradecieron la iniciativa y solicitaron la realización de más actividades de este tipo, ya que propician la integración y el compañerismo.