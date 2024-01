La prioridad del PRI Michoacán es el proyecto de Xóchitl Gálvez: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 30 de enero de 2024. Para el PRI Michoacán la prioridad en este proceso electoral es y será la construcción, en unidad, del proyecto que representa para México, Xóchitl Gálvez, y nadie tiene derecho a ponerlo en riesgo, refrendó el dirigente estatal, Memo Valencia, ante consejeras y consejeros durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal, máximo órgano deliberativo colegiado del Revolucionario Institucional.

“Todos debemos construir en torno a nuestra amiga Xóchitl Gálvez, esa debe ser nuestra prioridad. Que tenga la seguridad de que los priistas michoacanos estamos al 100 con ella, no vamos a titubear, el proyecto futuro de los priistas recae en Xóchitl, y por eso, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a poner en riesgo la fuerza de su proyecto”, recalcó.

El presidente del Comité Directivo Estatal remarcó la lealtad, congruencia e institucionalidad del PRI Michoacán, e insistió en que el partido que encabeza junto a la secretaria general, Xóchitl Ruíz, no hará alianza con ningún instituto político u organización que comulgue con un proyecto distinto al de la coalición PRI-PAN-PRD.

“Desde aquí les digo, todo aquel proyecto político de cualquier partido, instituto u organización que vaya a nivel nacional que vaya con un proyecto distinto al de la coalición PRI-PAN-PRD, que es Xóchitl Gálvez, no tendrá el acompañamiento del PRI, no vamos a acompañar a ningún partido que se alíe a través de la candidatura común con otro partido que a nivel nacional vaya con Morena, que quede muy claro”, afirmó.

Memo Valencia insistió en que, en Michoacán no transitará el tricolor con quien busque caminar con el Partido Encuentro Social, porque ellos van con Morena, y “aquí en tiempos de guerra, en tiempos de confrontación, en tiempos donde está en riesgo el futuro de la nación, no hay espacio para tibios, cualquiera que vacile está traicionando el futuro de la coalición”.

Finalmente, ofreció a las y los priistas “la certeza de que nos va a ir muy bien y de que el PRI nuevamente dará la batalla en esta lucha que se avecina”.

En esta Primera Sesión Ordinaria, se contó con la presencia virtual y presencial de priistas distinguidos quienes también son consejeros, como el ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí, diputados locales y federales, alcaldes, presidentes de Comités Municipales, ex presidentes del PRI Michoacán, como Jaime Rodríguez López, y Valentín Rodríguez, ex presidente municipal de Tacámbaro.

Fue precisamente Valentín Rodríguez, quien clausuró la sesión y al cual Memo Valencia reconoció como militante distinguido, y de haber encabezado la coalición a la gubernatura en el pasado proceso electoral, se habría ganado.

El también ex edil de Tacámbaro, categórico aseguró que en diversos municipios el PRI tiene material con qué hacer frente e ir solos, de ahí que “no tenemos por qué negociar con otros partidos, ni por qué ceder espacios que corresponden a priistas que han trabajado por muchos años”, abundó que, sólo en distritos donde el tricolor no es fuerte pueden construir candidaturas comunes.

Estuvo también presente el delegado del CEN, Enrique Rojas Orozco, la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo, así como de secretarias, secretarios, dirigentes de sectores y organizaciones.

Durante la sesión, los dirigentes estatales del Instituto Reyes Heroles, Aldo Argueta; del ONMPRI, Marisol Aguilar, y de la Fundación Colosio, Rocío Luquín, expusieron sus planes de trabajo 2024, los cuales fueron aprobados por las y los consejeros estatales.

También rindieron protesta nuevos integrantes del Consejo Político Estatal; se aprobaron los informes de labores del 2023; el Programa Anual de Trabajo 2024; el proyecto presupuestal para el ejercicio fiscal 2024, y se autorizó a la dirigencia estatal del PRI Michoacán celebrar un nuevo curso de capacitación política y estatutaria a los aspirantes a cargo de elección popular en el proceso electoral 2023-2024.