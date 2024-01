La política es con personas, no con partidos: PES

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2024.- El presente político de México y Michoacán obligan a replantear la estrategia y dinámica del ejercicio político, por ello, el Partido Encuentro Solidario (PES) ha apostado por la construcción de alianzas con las personas antes que con partidos políticos.

En este sentido, el presidente estatal del PES, Eder López García, se dijo respetuoso de la postura y visión de otros institutos políticos con relación a las posibles alianzas o candidaturas comunes durante el actual Proceso Electoral; particularmente en el caso de Morelia.

”Nosotros hemos dicho que nuestra política de alianzas es con las personas, no con los partidos, y en la figura de Alfonso Martínez, quién además es un perfil independiente, no milita en ningún partido, hemos encontrado muchas coincidencias que nos hacen valorar seriamente la posibilidad de también acompañarlo, sin embargo eso aún no es un hecho” recalcó.

Agregó, que el ánimo y la voluntad de la militancia del PES en todo el estado de Michoacán es la de ir solos, con perfiles propios en las distintas boletas electorales, no obstante, sólo en algunos municipios se analiza la posibilidad de ir en candidaturas comunes.

López García hizo un exhorto respetuoso a la dirigencia del PRI en Michoacán, así como a sus homólogos partidistas, para que en estas elecciones no se prioricen los colores o marcas, sino que se prepondere lo que más le conviene a la población; lo cual, dijo, obliga a abrir el diálogo tal como lo ha hecho el PES.

”Refrendamos nuestra postura abierta al diálogo y de respeto con todos los partidos. Seguiremos valorando los proyectos que mejor convengan a la ciudadanía, ese es nuestro compromiso como partido” afirmó.