Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:55:41

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- Debido a las estrictas medidas sanitarias, la participación ganadera se ha enfocado principalmente en productores del estado de Querétaro confirmó Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Regional Ganadera de Querétaro.

“Vienen muchos ganaderos queretanos, especialmente en las categorías bovina, ovina y caprina. En el caso de ovinos y caprinos, sí hay invitados de otras regiones, pero todo se realizará b ajo protocolos rigurosos en el Ecocentro”.

Como parte de su responsabilidad, dijo, se supervisará el cumplimiento de las normas sanitarias en todo el recinto, velando por la salud del ganado y de los asistentes.

“Nos preocupa especialmente el gusano barrenador, que ha afectado tanto a animales como a humanos. Por eso, hemos sido exageradamente cuidadosos en los temas de seguridad y sanidad”.

Aseguró que la Feria Ganadera no solo representa una tradición, sino también un compromiso con la salud pública y el bienestar animal. Con medidas reforzadas y una participación regional sólida, el evento promete ser un espacio seguro, familiar y lleno de orgullo queretano.

“La Feria Ganadera de Querétaro se consolida como un evento emblemático para las familias queretanas, que año con año acuden al Ecocentro Expositor para celebrar la riqueza pecuaria de la región”.

Detalló que la feria ganadera es de Querétaro y los ganaderos, y es el punto de partida para que todo lo demás se sume y las familias disfruten.

Este año, refirió, la Secretaría de Turismo reforzará el apoyo institucional, mostrando un respaldo más sólido que en ediciones anteriores. “La colaboración entre dependencias busca garantizar una experiencia segura y enriquecedora para todos los asistentes”.