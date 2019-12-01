La michoacana Cuca García será conmemorada cada 17 de octubre: Belinda Iturbide

La michoacana Cuca García será conmemorada cada 17 de octubre: Belinda Iturbide
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 14:17:20
Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán declarará que cada 17 de octubre  se conmemore el Día de “Cuca García”, para rescatar de la historia y honrar a esta mujer revolucionaria y precursora del feminismo mexicano, luchadora de los derechos laborales y la educación popular, cuyo nombre se encuentra plasmado con letras doradas en el Pleno del Congreso. 

A solicitud de la diputada de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz se impulsó la incorporación de la Efeméride de María Refugio “Cuca” García en el calendario escolar, por ser una destacada michoacana que dio honra y prez a la entidad. 

“Nuestro objetivo”, señaló la diputada de la 76 Legislatura Local, “es que su historia llegue a cada rincón de Michoacán para que inspire a las nuevas generaciones y para que nunca olvidemos que los derechos no se conceden, se conquistan”. 

“Recordar no es solo mirar atrás, es reconocer a todas aquellas mujeres que con su voz y su lucha abrieron el camino hacia una sociedad más justa”, añadió Iturbide Díaz, quien mencionó que el legado de “Cuca” García sigue vivo y que es necesario que su historia llegue hasta las aulas para inspirar a más michoacanos.

