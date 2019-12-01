La Ley de Búsqueda de Personas será una realidad en Michoacán; refrenda Baltazar Gaona su compromiso

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, destacó que la aprobación del dictamen de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte de la Comisión de Justicia representa un avance fundamental para cumplir el compromiso asumido con las familias michoacanas y dotar finalmente a Michoacán de una legislación que permita atender esta problemática.

El legislador reconoció el trabajo de la Comisión de Justicia, encabezada por la diputada Anabet Franco Carrizales, cuyos integrantes lograron sacar adelante un dictamen que durante años ha sido una exigencia de madres buscadoras, familiares y colectivos. Señaló que este avance demuestra que desde el Congreso se está trabajando para cumplir la palabra empeñada.

“Nos comprometimos con las madres buscadoras y con las familias michoacanas a sacar adelante esta ley antes de que termine el año, y hoy estamos dando un paso muy importante para cumplirles. No podemos seguir postergando una legislación que representa esperanza para miles de personas que buscan a sus seres queridos”, expresó Baltazar Gaona García.

El presidente del Congreso explicó que el dictamen contempla la creación de un Sistema Estatal de Búsqueda, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para localizar personas desaparecidas y la obligación de iniciar las labores de búsqueda de manera inmediata, además de reconocer la participación activa de familiares y colectivos en estos procedimientos.

Gaona García informó que, tras recibir el dictamen junto con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Giulianna Bugarini Torres, estará pendiente de que se dé puntual seguimiento al procedimiento legislativo para que la propuesta sea programada, discutida y sometida a votación del Pleno a la brevedad, con el propósito de que Michoacán cuente este mismo año con su Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Estamos cumpliendo nuestra palabra y vamos a seguir trabajando hasta que esta ley sea una realidad. Las familias no necesitan más promesas, necesitan respuestas y autoridades que actúen. Desde la Presidencia del Congreso daré puntual seguimiento para que este esfuerzo legislativo llegue a buen término. Es un compromiso con las y los michoacanos y vamos a trabajar para cumplirlo”, concluyó Baltazar Gaona García.