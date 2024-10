La interrupción legal del embarazo va en Michoacán: Nalleli Pedraza

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2024.- A 8 años de que presentó ante el Congreso de Michoacán la iniciativa para la interrupción legal del embarazo, la Diputada Local, Nalleli Pedraza Huerta, subió a tribuna, ahora como integrante de la 76 Legislatura, para impulsar nuevamente este tema tan importante para la sociedad, que ha sido mandado a la congeladora de iniciativas por parte de las legislaturas anteriores y que busca redefinir el delito de aborto y establecerlo como la interrupción legal del embarazo, reforzando así la función del gobierno en materia de salud sexual y reproductiva.

“Los argumentos y consideraciones que presento en esta iniciativa son los mismos que la ocasión pasada, esto significa que el problema sigue ahí, no haber aprobado la iniciativa, a diferencia de lo que dicen los conservadores, evidentemente no resolvió nada, sólo ignoró el problema y NO tendríamos que someternos a la indignante tarea de estar aquí, frente a todas y todos, intentando convencer a los conservadores de que somos plenas y dueñas de nosotras, de que tenemos derechos y queremos ejercerlos”.

La Legisladora por Morena, señaló que no es posible que en pleno siglo XXI se siga criminalizando a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo; que no exista una educación sexual; y simplemente que las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo.

“Los hombres procrean con diferentes mujeres y abandonan a los hijos e hijas, los abortan de sus vidas y no pasa nada, en el peor de los casos se les impide ser candidatos; pero, por otro lado, no se le ocurra a una mujer interrumpir su embarazo, ¡esa es una criminal!”.

Ante el pleno del Congreso de Michoacán, Pedraza Huerta, mencionó que esta iniciativa va mucho más allá de la hipocresía conservadora, ya que de acuerdo con los resultados de estudios neurobiológicos ha quedado plenamente demostrado que lo que distingue al ser humano de cualquier otra forma de vida es el sistema nervioso central, en especial la corteza cerebral, la cual en un embrión de 12 semanas no está formada, por lo que no es correcto considerarle individuo biológico caracterizado o persona o ser humano.

Dirigiéndose a los conservadores, Nalleli Pedraza mencionó que el argumento que sostiene que la vida humana inicia al momento de la fecundación, se sostiene en un acto de fe, pero desatiende las irrefutables evidencias en materia de biología de la reproducción, la información genética, y la inviabilidad del embrión antes de su implantación.

“Les doy un ejemplo contundente a los conservadores: la muerte cerebral es la condición para establecer que el ser humano deja de serlo y que en consecuencia es incluso candidato a donar sus órganos. Son precisamente las características de la condición de muerte cerebral las mismas que tiene un embrión antes de que se logren las conexiones cerebrales que otorgan actividad nerviosa humana. Es decir, en ninguno de los dos casos existen las conexiones cerebrales necesarias para poder afirmar que se trata de vida humana”.

Finalmente, la Diputada Nalleli Pedraza, refrendó su compromiso y el de su bancada para no retroceder y sumar a Michoacán como el estado 15 de la República en despenalizar el aborto.