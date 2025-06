La institucionalidad del Partido está por encima de cualquier diferencia: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo Martínez refrendó su convicción de continuar en el Partido de la Revolución Democrática Michoacán, y convocó a usar la fuerza de la palabra para construir un mejor futuro.

En un mensaje dirigido al Comité Ejecutivo Estatal del PRD-M, la Congresista local subraya que “el interés del Partido está por encima de cualquier diferencia o confrontación, la ciudadanía requiere resultados”.

MENSAJE

Comité Ejecutivo Estatal del PRD-M:

El Partido de la Revolución Democrática es la suma de visiones que coinciden en el propósito de una práctica renovada de la democracia a partir del diálogo y la construcción de consensos para ser parte del cambio que a partir de la crítica y la autocrítica nos permita actualizar formas y estrategias para conducirnos en el camino de lograr que el ideal partidista sea compartido por más ciudadanos.

Formar parte del Comité Estatal de nuestro partido implica convocar a las bases, organizar foros y publicar nuestras propuestas sociales para que siendo conocidas por la ciudadanía las apoyen y eventualmente, de ser necesario, las actualicen; respetar los documentos básicos del Partido y sobre todo no desconocer el origen que se sitúa en la crisis electoral de 1988 y en la propuesta de un nuevo proyecto de Nación.

Como militante al Partido mi cuota y mi voto, así como mi disposición para participar en la difusión de nuestros Principios y en la promoción de programas y estrategias para fortalecer nuestra militancia y ampliar nuestra sustentación social, pero siempre con base en el diálogo, en el acuerdo y buscando las mejores prácticas para alcanzar los mejores resultados.

La violencia no puede sustituir al diálogo, la fuerza de la palabra es nuestro horizonte para construir un mejor futuro, la política es el buen uso de la palabra para sustentar consensos, formular propuestas y buscar coincidencias para que el interés del Partido sea apoyado por más ciudadanos.

En política la forma es fondo, actuar atropellando a los demás no es la forma de fortalecer a nuestro Partido ni debe ser el mensaje que se envía a una ciudadanía que en el ejercicio democrático contribuyó a la transformación social.

Mi renuncia a la Coordinación parlamentaria del PRD fue un acto de dignidad que busca que prevalezca el diálogo para solucionar cualquier discrepancia, jamás debemos recurrir a la cooptación, vergonzosa y desleal, pues eso debilita a nuestro partido y muestra el poco aprecio por dialogar y construir acuerdos.

La alta distinción de dirigir nuestro Partido no da derechos de caudillo a nadie, los integrantes del Comité son los primeros que deben someterse a la ética y a los mandatos de nuestros documentos básicos, deben ser ejemplo para todos, al no hacerlo muestran un talante autoritario que parte de la confusión mental de sentir que el Partido tiene dueños y no es así, los que forman parte del Comité solo dirigen nuestro Partido y su primera responsabilidad es mantener su unidad. fomentar la división resta, debilita y decepciona.

Cierto la metáfora recomienda “la ropa sucia se lava en casa”, platiquemos de nuestras fallas y errores y entre todos aportemos puntos de vista para corregirlos, demos una señal fuerte de unidad hacia la sociedad para ser el liderazgo que se necesita en la reconstrucción democrática.

Dialoguemos con altura de miras, sin perder de vista que el interés del Partido está por encima de cualquier interés particular y que no pueden hacerse compromisos sin el sustento de la militancia y la aprobación de los órganos de Gobierno del Partido.

Diputada Brissa Arroyo Martínez

La Hija del Sol