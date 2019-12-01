La gran desigualdad: pensiones de oro frente a pensiones de la clase trabajadora

Ciudad de México a 22 de septiembre del 2025. - El sistema de pensiones en México se caracteriza por su marcada desigualdad, la cual se refleja en su capacidad de compra de los hogares en el país y otras características sociales, como deficiencias en salud.

Se estima que en México existen más de mil sistemas distintos de modelos y esquemas pensionarios. Cada uno de ellos tiene sus propias tasas de cotización, niveles de reemplazo (monto de jubilación como porcentaje del último salario), incentivos, condiciones y beneficios, lo cual genera importantes diferencias en el país.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto pensionario per cápita o la pensión promedio anual del próximo año es el siguiente:

Comisión Federal de Electricidad (CFE): 961,365 pesos.

Pemex: 620,109 pesos.

ISSSTE: 279,982 pesos.

IMSS: 179,609 pesos.

Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM): 43,152 pesos.

Pensión para personas con discapacidad: 34,580 pesos.

Pensión Mujeres del Bienestar: 19,278 pesos.

Esto implica que las pensiones de los trabajadores de la CFE son mucho mayores a las no contributivas (las que da el gobierno, como la de adultos mayores) e incluso a las contributivas, es decir, las de la clase trabajadora, como IMSS e ISSSTE.

“El sistema de pensiones está fragmentado, lo que provoca beneficios diferenciados”, considera el CIEP en el documento “Implicaciones del paquete económico 2026”.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), parece haber más evidencia que la heterogeneidad en los ingresos no sólo es negativa para el crecimiento económico, sino también tiene otros efectos negativos, como la disminución de la movilidad social y, en la educación, la reducción en las oportunidades de aprendizaje.

El pasado 29 de agosto, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reconoció que existen pensiones “exhorbitantes” entre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Pemex, con montos de hasta un millón de pesos al mes.