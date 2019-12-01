La Fuerza Naranja se consolida en Jiquilpan, Cojumatlán y Villamar ya cuentan con comisiones operativas municipales: Víctor Manríquez

La Fuerza Naranja se consolida en Jiquilpan, Cojumatlán y Villamar ya cuentan con comisiones operativas municipales: Víctor Manríquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 14:39:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquilpan, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Con paso firme y decidido, Movimiento Ciudadano sigue creciendo en Michoacán, afirmó Víctor Manríquez González quien celebró que los municipios de Jiquilpan, Cojumatlán y Villamar se integraron a la Fuerza Naranja, consolidando así la presencia del movimiento en la región de la Ciénega de Chapala.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, afirmó que la Fuerza Naranja sigue creciendo y consolidándose como la alternativa política que responde a las y los ciudadanos, al dar la bienvenida a los municipios mencionados en donde se integraron los comisiones operativas municipales y se tomó protesta a las y los integrantes, que se sumaron al proyecto del futuro para Michoacán y para México.

“Hoy demostramos por qué Movimiento Ciudadano ya es la segunda fuerza política del país, nuestra voz y nuestro proyecto se extienden con fuerza en esta región, con liderazgos comprometidos y ciudadanos libres que quieren un cambio verdadero”, expresó.

En los distintos eventos reconoció y felicitó a los nuevos liderazgos que se integran y a quienes encabezan las comisiones al doctor José Elías Barajas en Jiquilpan, Enrique Mígica en Cojumatlán y Abel Ibáñez en Villamar, junto con sus equipos de trabajo, quienes representan la esperanza de una nueva forma de hacer política.

Víctor Manríquez destacó que con esta suma, Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en la Ciénega de Chapala y avanza en la construcción de una agenda enfocada en el desarrollo regional, la participación ciudadana y la transformación democrática.

“La Fuerza Naranja crece en Michoacán porque somos un movimiento que escucha, que propone y que construye; aquí está la prueba, ciudadanos libres que se suman a una causa común para cambiar la historia”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a hombre sin vida en una choza de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Más información de la categoria
De lavar dinero para el crimen a celebrar el cumpleaños de Morelos: Este ha sido el recorrido de La Dinastía de Tuzantla
EEUU despliega submarinos nucleares cerca de Rusia por “amenaza reciente”, anuncia Trump
Morelia, antes Valladolid, celebra 260 años del natalicio de José María Morelos y Pavón
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Comentarios