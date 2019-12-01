La Fuerza Naranja se consolida en Jiquilpan, Cojumatlán y Villamar ya cuentan con comisiones operativas municipales: Víctor Manríquez

Jiquilpan, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Con paso firme y decidido, Movimiento Ciudadano sigue creciendo en Michoacán, afirmó Víctor Manríquez González quien celebró que los municipios de Jiquilpan, Cojumatlán y Villamar se integraron a la Fuerza Naranja, consolidando así la presencia del movimiento en la región de la Ciénega de Chapala.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, afirmó que la Fuerza Naranja sigue creciendo y consolidándose como la alternativa política que responde a las y los ciudadanos, al dar la bienvenida a los municipios mencionados en donde se integraron los comisiones operativas municipales y se tomó protesta a las y los integrantes, que se sumaron al proyecto del futuro para Michoacán y para México.

“Hoy demostramos por qué Movimiento Ciudadano ya es la segunda fuerza política del país, nuestra voz y nuestro proyecto se extienden con fuerza en esta región, con liderazgos comprometidos y ciudadanos libres que quieren un cambio verdadero”, expresó.

En los distintos eventos reconoció y felicitó a los nuevos liderazgos que se integran y a quienes encabezan las comisiones al doctor José Elías Barajas en Jiquilpan, Enrique Mígica en Cojumatlán y Abel Ibáñez en Villamar, junto con sus equipos de trabajo, quienes representan la esperanza de una nueva forma de hacer política.

Víctor Manríquez destacó que con esta suma, Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en la Ciénega de Chapala y avanza en la construcción de una agenda enfocada en el desarrollo regional, la participación ciudadana y la transformación democrática.

“La Fuerza Naranja crece en Michoacán porque somos un movimiento que escucha, que propone y que construye; aquí está la prueba, ciudadanos libres que se suman a una causa común para cambiar la historia”, concluyó.