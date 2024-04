La experiencia sí cuenta en el ejercicio de la tarea pública: Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2024.- La experiencia sí cuanta en el ejercicio de la tarea pública, nadie puede hablar de lo que no conoce, de lo que no ha servido, de lo que no ha vivido. Mi experiencia como legisladora, presidenta municipal, regidora es amplia y conocida, he trabajado y legislado a favor de Michoacán, coordinado diputados y coordinado alcaldes en mi trayectoria.

Cuento con 18 años como militante del PRD del que me siento muy orgullosa porque me ha permitido servir en diferentes espacios a las y los michoacanos. Estoy agradecida con los partidos que acompañan esta Coalición Fuerza y Corazón por México, al PAN y al PRI, porque sabemos que hoy México precisa unión y caminar juntas y juntos.

Como madre de Rodrigo, como mujer, entiendo los retos y desafíos que tiene Michoacán para salir adelante, voy a trabajar desde el Senado de la República por tener un Estado más seguro y más próspero-

Quiero hacer una invitación a las y los candidatos a llevar un mensaje de esperanza a la gente, a decirle que sí hay de otra, porque hoy el adversario no es al que le vamos a ganar en las urnas, sino es la inseguridad, la pobreza, la marginación y la injusticia que imperan en todo el territorio nacional.