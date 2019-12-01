La educación en Los Reyes, una prioridad para el desarrollo: Humberto Jiménez Solís

Los Reyes, Michoacán a 21 de septiembre del 2025. - “La educación es la base para construir un mejor futuro, y en nuestro municipio seguimos trabajando para que ninguna persona se quede sin la oportunidad de estudiar y superarse”, expresó el presidente municipal Humberto Jiménez Solís al encabezar el reconocimiento a las y los participantes del programa Preparatoria Abierta.

El alcalde destacó que gracias a este programa cada vez más jóvenes y adultos están cumpliendo su sueño de concluir sus estudios, por lo que se está invitando de manera constante a la población a seguir con su formación académica.

“Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el desarrollo de nuestra gente. Este esfuerzo es posible gracias al trabajo en equipo entre la coordinación de educación municipal, docentes, regidores y enlaces administrativos, quienes hacen posible que las aulas estén abiertas para todas y todos.”

El edil reconoció el trabajo del profesor Víctor Hugo Cárdenas, coordinador de educación municipal; al doctor Carlos López Sabalza, docente del programa; a la regidora de educación Itxel Alejandre y a Susana Mateo, enlace administrativo, por su compromiso en esta labor que transforma vidas.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que su compromiso es seguir implementando acciones que promuevan la educación en Los Reyes; “juntos seguimos construyendo oportunidades para que más personas alcancen sus metas. La educación en Los Reyes seguirá siendo el camino que abra puertas a un futuro mejor.”