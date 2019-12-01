Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- La propuesta en contra de la doble nacionalidad, que propone el Gobierno federal, vulnera los derechos políticos de millones de mexicanos que viven en el extranjero, ya que establece restricciones para quienes buscan participar en procesos electorales en México: aseguró el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera.

Durante la discusión de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, el diputado Paul Ospital cuestionó que la propuesta pueda vulnerar los derechos políticos de millones de mexicanos que viven en el extranjero, al establecer restricciones para quienes buscan participar en procesos electorales en México.

Advirtió que la reforma podría dejar en manos de autoridades extranjeras la determinación de si una persona puede o no ser candidata en México, al establecer trámites que deben realizarse ante gobiernos de otros países. Señaló que esto resulta contradictorio con el discurso de defensa de la soberanía nacional y con el reconocimiento de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior.

Cuestionó, además, que se promueva el voto desde el extranjero y se reconozca la representación de los migrantes mediante diputaciones, pero al mismo tiempo se pretenda limitar su posibilidad de ser votados: “Bienvenido su voto, pero no ser votados. Pueden votar, pero no ser votados. Recordemos la importancia de los mexicanos que viven fuera del país y que contribuyen a sus comunidades mediante el envío de remesas”.

Finalmente, llamó a evitar el “boteprontismo legislativo” y a discutir a mayor profundidad las reformas constitucionales, particularmente aquellas que impactan los derechos políticos de millones de mexicanos.

“Hay tantos problemas que tiene México, tantas dolencias, tantas carencias, pero hoy estamos discutiendo un absoluto sinsentido”.