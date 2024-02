La corrupción mata y lo sucedido en la salida a Salamanca es una señal de alerta: Lupita Díaz

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2024.- La corrupción mata y lo sucedido en el bajo puente de la salida a Salamanca en Morelia, es una señal de alerta de lo que puede ocurrir si no se toman medidas urgentes al respecto, recalcó la diputada Lupita Díaz Chagolla, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática calificó de suma gravedad el desprendimiento de losa del techo de una obra que tiene sólo 16 semanas de inaugurada, pues evidencia los riesgos futuros que pueden derivarse de su mala calidad.

“Argumentar que los desprendimientos derivan de las vibraciones propias del tránsito vehicular, no sólo es pretender minimizar lo ocurrido, sino también tomarle el pelo a las y los morelianos”, expresó.

Lupita Díaz recordó que esta obra fue contratada por la actual administración estatal como una ampliación al primer contrato de la obra del Distribuidor Vial de la Salida Salamanca, sin que existiera licitación de por medio como mandata la Ley, y adjudicando de manera directa recursos por 155 millones de pesos a una constructora en noviembre de 2022.

“Se dijo que la obra estaría lista en marzo de 2023 y no fue así, su inauguración fue en octubre, y no bien pasados cuatro meses ya se está viniendo abajo. No hay que olvidar que la corrupción mata, ahí tenemos el caso de la Línea 12 del metro en la Ciudad de México”.

Exhortó al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), presente un dictamen estructural explicando de manera técnica y precisa del porqué los desprendimientos.

“En obras que tienen muchos años, cuando hay exceso de humedad se llegan a dar estos desprendimientos, o bien cuando ocurre un sismo, en este caso tenemos una obra nueva en la que no existen ninguno de los dos escenarios”.

La legisladora recalcó que en el bajo puente lo que se observa es mala calidad de la obra y la falta de supervisión por parte de los especialistas de SCOP durante la construcción de la misma.