La bancada de MC no está para ser una oposición complaciente: Víctor Manríquez

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2024.- La bancada de Movimiento Ciudadano no está para ser una oposición complaciente ni para sumarse a mayorías que aplastan las voces disidentes, dejó en claro Víctor Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario naranja en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, al emitir el posicionamiento de MC en el arranque de la Legislatura local, el legislador subrayó que la bancada naranja se formó desde la raíz, desde la esencia de la democracia.

“Hoy la ciudadanía no confía en la clase política como un ente transformado, es el momento de reivindicar la forma de hacer política. Por eso, desde Movimiento Ciudadano seremos fieles aliados a las causas de la gente, buscaremos a través del diálogo y las ideas, el desarrollo y bienestar de las michoacanas y los michoacanos”.

Víctor Manríquez adelantó que la agenda Legislativa de MC tendrá como prioridad y centro a las personas y sus causas, con tres ejes fundamentales: un México con justicia y paz; un México próspero; y un México de iguales.

“Estamos aquí porque el pueblo confía en que podemos hacer las cosas de manera distinta, siendo la única alternativa de oposición en nuestro estado. Hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de escuchar a la gente, de trabajar por los cientos de miles de personas que han depositado su esperanza en un futuro distinto”.

El legislador destacó la necesidad de hacer una enorme reflexión de lo que sucede en el país y el estado, subrayando que hoy México no aguanta más divisiones, más polarización y conflicto, “la ciudadanía no quiere ver aquellos políticos que están en contra de todo y a favor de nada, por eso, desde la bancada naranja impulsaremos todo aquello que vaya en beneficio de la gente y de sus causas, y donde no estemos de acuerdo llevaremos siempre una propuesta”.