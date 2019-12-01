La 76 Legislatura del Congreso del Estado es municipalista y fortalece a los ayuntamientos: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.– Con la convicción de que el fortalecimiento de los municipios es clave para mejorar la vida de la gente, la presidenta del Congreso del Estado, diputada Giulianna Bugarini Torres, fue partícipe en la capacitación organizada por el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDemun) sobre actualización de tarifas e innovación en los sistemas de cobro de agua potable y predial.

En su calidad de Presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Bugarini explicó que esta instancia legislativa es la encargada de dictaminar las Leyes de Ingresos Municipales y revisar los presupuestos de todo el estado, con el propósito de que cada recurso aprobado llegue a donde más se necesita.

“Nuestro deber es garantizar que los municipios cuenten con ingresos propios suficientes, administrados con justicia social y transparencia, siempre en beneficio de la gente”, subrayó.

La legisladora enfatizó que el Congreso asume un papel municipalista y cercano, al escuchar y acompañar a los ayuntamientos en la tarea de fortalecer sus finanzas públicas.

“Lo que hoy buscamos es dar certeza a los municipios: que tengan ingresos suficientes y justos, que se administren con transparencia, pero sobre todo que se traduzcan en beneficios palpables para las familias michoacanas, porque los gobiernos locales son la primera puerta de contacto con la ciudadanía”, afirmó.

Giulianna Bugarini también destacó la importancia de la modernización digital en los sistemas de cobro, como vía para transparentar procesos, ampliar la base de contribuyentes y fortalecer la confianza ciudadana. “La innovación no es un lujo, es una condición indispensable para tener municipios sólidos y ciudadanos mejor atendidos”, señaló.

Por su parte, el vocal ejecutivo del CEDemun, Arquímedes Oseguera, resaltó la relevancia de esta capacitación al señalar que “estas herramientas permiten a las autoridades municipales ofrecer mejores resultados a su gente. El trabajo coordinado con el Congreso y con la diputada presidenta Giulianna Bugarini nos permite avanzar hacia municipios más fuertes y ciudadanos mejor atendidos”.

La diputada presidenta concluyó al señalar que este esfuerzo debe consolidar una nueva cultura hacendaria municipal, donde la actualización de tarifas y la implementación de sistemas digitales sean vistos no como cargas, sino como la vía para garantizar mejores servicios públicos, fortalecer la autonomía de los ayuntamientos y consolidar la democracia local.