“La 4T te escucha” devuelve al pueblo la voz para construir el futuro de Michoacán: Torres Piña

Pátzcuaro, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- La Cuarta Transformación nació para democratizar la vida pública, devolverle al pueblo el poder de decidir y hacer realidad aquella idea de Andrés Manuel López Obrador de “hacer la vida pública cada vez más pública”, afirmó Carlos Torres Piña durante el encuentro “La 4T te escucha” realizado en Pátzcuaro.

El coordinador estatal de la 4T señaló que estos encuentros tienen justamente ese propósito: abrir espacios para que mujeres, jóvenes, productores, comerciantes, profesionistas, comunidades y distintos sectores de cada región puedan expresar qué necesita Michoacán y qué rumbo debe tomar la siguiente etapa de la transformación.

“Si queremos construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en Michoacán, no puede hacerse desde un escritorio ni entre unos cuantos. Tiene que construirse escuchando al pueblo, recorriendo las regiones y convirtiendo sus necesidades, propuestas y aspiraciones en una plataforma que represente verdaderamente a todo el estado”, sostuvo.

Torres Piña afirmó que, como coordinador estatal, una de sus principales responsabilidades es contribuir a que Morena, como partido-movimiento, y sus aliados del Partido Verde sean instrumentos al servicio de la sociedad y no estructuras alejadas de ella. “Los partidos de la transformación tienen sentido cuando sirven para organizar, escuchar y convertir la participación del pueblo en decisiones que mejoren su vida”, expresó.

Finalmente, señaló que “La 4T te escucha” recorrerá distintas regiones de Michoacán para recoger propuestas directamente de la ciudadanía. “Esta nueva etapa tiene que tener muchas voces y un solo propósito: que el pueblo siga siendo protagonista de la transformación de Michoacán”.