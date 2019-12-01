Justifica Tere Calzada activación de la alarma por conflicto entre diputados

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:50:07

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2025.- La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la comisión de Protección Civil de la LXI Legislatura de Querétaro, Teresita Calzada Rovirosa justificó la activación de la alarma del inmueble para intentar evacuar, debido al conflicto entre legisladores, pues afirmó que la “situación que se vivió podría poner en riesgo la integridad de quienes estaban en el recinto”.

“Ya empezaba la situación a ponerse tensa y ya estaba presentando alguna vulnerabilidad, tan es así que varias diputadas, abandonan el recinto por otra salida”, dijo.

Explicó que la diputada Perla Patricia Flores Suárez, estaba postulada como vicepresidenta de la primera formula, que se sintió mareada al momento de emitir su voto, por lo que su salida del recinto provocó la discusión.

“Lo único que no queremos en este recinto es una agresión física, una violencia, somos los representantes de la ciudadanía en Querétaro y creo que la ciudadanía no tendría un buen sabor de boca con esta situación”.

Afirmó que revisarán las cámaras para saber quién activo la alarma, bajo qué hipótesis la activó y si pertenece al protocolo o alguna de las nueve brigadas, ya que debe haber un responsable en caso de que exista algún disturbio o conflicto entre visitantes o quienes integren el Congreso.

Mencionó que en el inmueble de la Legislatura hay de 25 a 30 alarmas que pueden ser activadas bajo cualquier hipótesis que ponga en riesgo a los presentes.

Descartó que haya sanciones para los legisladores que hayan llegado a los golpes o provocado actos de violencia.

“El Congreso no puede estar así, requerimos de la Mesa Directiva para continuar trabajando en nuestras iniciativas, en nuestros exhortos y las gestiones para la ciudadanía, todos los grupos parlamentarios están representados en este Congreso y tiene paridad de género, 13 diputadas y 12 diputados”.