Juliana Hernández exhorta a las autoridades a sumarse a la 61 Legislatura de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 13:50:37

Querétaro, Querétaro, a 29 de septiembre 2025.- La diputada Juliana Hernández Quintanar, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional presentó un exhorto a las autoridades estatales y municipales, en su ámbito de competencia, a sumarse a la 61 Legislatura de Querétaro a la Conmemoración del 29 de Octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, en concordancia con la proclamación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La propuesta, dijo, llama al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Salud y a los 18 ayuntamientos a realizar acciones de sensibilización y reconocimiento a las personas cuidadoras, desde sus respectivas competencias.

“Cuidar también es trabajo y es salud pública. Reconocer a quienes sostienen la vida todos los días en hogares, comunidades y servicios es un acto de justicia y humanidad”.

Subrayó que el objetivo es visibilizar la aportación de cuidadoras y cuidadores remunerados y no remunerados mediante campañas y actividades de difusión coordinadas por las instancias estatales y municipales vinculadas a salud y cuidado integral de la familia.

“Este llamado busca unir esfuerzos más allá de colores políticos para colocar la agenda de cuidados en el centro y refrendar el compromiso con las familias queretanas”.

Aseveró que esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas que conforman la LXI Legislatura, refrendando un acuerdo transversal a favor de las familias y de quienes cuidan en Querétaro.

“Agradezco el respaldo plural de las distintas fuerzas políticas para colocar la agenda de cuidados en el centro”.

La fecha, detalló, destaca la importancia de los cuidados para el bienestar social y económico y se alinea con la Agenda 2030 (ODS 5.4).

“En México, de acuerdo con la ENASIC-INEGI, 31.7 millones de personas de 15 años y más brindan cuidados; 75.1 por ciento son mujeres. Las cuidadoras principales dedican en promedio 38.9 horas semanales y los cuidadores 30.6, datos que evidencian la necesidad de reconocer y acompañar esta labor”.