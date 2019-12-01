Juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán emiten resoluciones firmes en casos de feminicidio y homicidio

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025. El Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la impartición de justicia a través de resoluciones de juezas y jueces fundadas en la ley y en el respeto a los derechos humanos, que contribuyen a la sanción de la violencia y la reparación del daño a las víctimas.

En Zitácuaro, un juez de oralidad penal impuso la pena máxima de 50 años de prisión a Isaac Saúl O. por el feminicidio de su pareja, además del pago de más de 439 mil pesos por reparación del daño material a favor de las víctimas indirectas y la reparación del daño psicológico, que será cuantificada en la etapa de ejecución.

Durante el juicio oral se acreditó que, desde el inicio de la relación en 2011 —de la cual nacieron tres hijos—, el sentenciado ejerció violencia psicológica y de control hacia la víctima, hasta culminar con su vida el 6 de enero de 2020, en Ciudad Hidalgo.

En Uruapan, un juez vinculó a proceso a Guillermo Rashid H. R. por el feminicidio de su suegra, una mujer de la tercera edad propietaria de una óptica. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras dure el proceso —que no deberá exceder dos años, salvo por actos de defensa— y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2021 en Tacámbaro, tras años de violencia psicológica y patrimonial ejercida por el imputado, quien también laboraba en el negocio de la víctima.

En la misma región, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de elementos de la Policía Municipal de Uruapan, un juez vinculó a proceso a Jesús P. y Rafael V. De acuerdo con la investigación, el 14 de septiembre de 2025 los imputados habrían arribado al punto de vigilancia del Boulevard Industrial de Uruapan, donde dispararon contra dos agentes, resultando uno de ellos sin vida y otro lesionado al repeler la agresión.