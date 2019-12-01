Juez de Nueva York ordena a TV Azteca pagar deuda millonaria y detener juicios en México

Juez de Nueva York ordena a TV Azteca pagar deuda millonaria y detener juicios en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 18:39:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Albay, New York, a 29 de septiembre del 2025. - Un juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, a desistirse de dos demandas presentadas en México contra sus acreedores, con las que buscaba evadir el pago de una deuda originada en 2017 por la emisión de bonos de 400 millones de dólares. La resolución también prohíbe a la televisora iniciar nuevos procesos legales en tribunales mexicanos y advierte que, de incumplir, tanto la empresa como sus representantes incurrirán en desacato, lo que podría derivar en sanciones económicas e incluso penales.

Estas demandas fueron admitidas por jueces civiles de la Ciudad de México, entre ellos Miguel Ángel Robles Villegas, quien otorgó medidas que permitieron a la televisora “patear el bote” y suspender temporalmente sus pagos.

La razón por la que jueces de Nueva York atienden el caso la explica el juez estadounidense Paul G. Gardephe, quien resolvió que estas acciones violan la cláusula del contrato original, donde TV Azteca se comprometió a dirimir cualquier controversia en cortes de Nueva York.

El antecedente más cercano es el propio Salinas Pliego, quien la semana pasada pagó una fianza superior a 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido en un litigio con AT&T. Dicho conflicto se originó en 2014, cuando la compañía estadounidense compró Iusacell y posteriormente acusó a Grupo Salinas de ocultar un crédito fiscal millonario con el SAT.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a dos personas en la colonia Juárez de Morelia, Michoacán; resultaron heridas
Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido
Ultiman a tiros a un individuo en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Un detenido en cateo en Lomas de Casa Blanca 
Más información de la categoria
Aumenta número de jaguares en México, aunque la especie continúa amenazada
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos
EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Comentarios