Juez de Nueva York ordena a TV Azteca pagar deuda millonaria y detener juicios en México

Albay, New York, a 29 de septiembre del 2025. - Un juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, a desistirse de dos demandas presentadas en México contra sus acreedores, con las que buscaba evadir el pago de una deuda originada en 2017 por la emisión de bonos de 400 millones de dólares. La resolución también prohíbe a la televisora iniciar nuevos procesos legales en tribunales mexicanos y advierte que, de incumplir, tanto la empresa como sus representantes incurrirán en desacato, lo que podría derivar en sanciones económicas e incluso penales.

Estas demandas fueron admitidas por jueces civiles de la Ciudad de México, entre ellos Miguel Ángel Robles Villegas, quien otorgó medidas que permitieron a la televisora “patear el bote” y suspender temporalmente sus pagos.

La razón por la que jueces de Nueva York atienden el caso la explica el juez estadounidense Paul G. Gardephe, quien resolvió que estas acciones violan la cláusula del contrato original, donde TV Azteca se comprometió a dirimir cualquier controversia en cortes de Nueva York.

El antecedente más cercano es el propio Salinas Pliego, quien la semana pasada pagó una fianza superior a 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido en un litigio con AT&T. Dicho conflicto se originó en 2014, cuando la compañía estadounidense compró Iusacell y posteriormente acusó a Grupo Salinas de ocultar un crédito fiscal millonario con el SAT.