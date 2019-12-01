Juan Pablo Celis impulsa reglamento para blindar el presupuesto del Congreso de Michoacán y poner el ejemplo en transparencia

Juan Pablo Celis impulsa reglamento para blindar el presupuesto del Congreso de Michoacán y poner el ejemplo en transparencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 22:17:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- Con el compromiso de blindar el presupuesto público, cerrar la puerta a la corrupción y poner el ejemplo de legalidad desde el Congreso, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis, presentó la iniciativa de Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Michoacán.

Celis destacó que este proyecto busca garantizar que cada peso del Congreso se utilice con honestidad, eficiencia y transparencia, tal como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que nunca más las decisiones sobre el gasto público dependan de intereses personales o discrecionales.

“Si exigimos transparencia, debemos ser los primeros en practicarla. En Morena creemos en gobernar con el ejemplo: cuidar el dinero del pueblo, rendir cuentas y actuar con honestidad. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación.”, señaló el legislador.

La propuesta crea un órgano colegiado encargado de revisar y autorizar cada contratación, con procesos de licitación pública y reglas claras para evitar compras a sobreprecio o fuera de la ley. Además, establece mecanismos de rendición de cuentas y control interno, para que ningún acto quede fuera del escrutinio público.

“No podemos permitir que un solo peso se gaste sin justificarlo. Este reglamento le devuelve al Congreso su papel de ejemplo, no de excepción. La gente exige honestidad y resultados, y eso es lo que estamos construyendo.”, enfatizó.

El diputado subrayó que esta iniciativa fortalece la transparencia, garantiza mejores condiciones de compra, y protege el dinero de las y los michoacanos, asegurando que cada decisión se tome con base en criterios técnicos, legales y de beneficio social.

“Blindar el presupuesto es cuidar el futuro. No más decisiones a puerta cerrada: la transformación también se mide en cómo usamos el dinero del pueblo.”, concluyó Celis.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Martes en Michoacán: enfrentamientos en Tierra Caliente dejan 5 muertos; otros dos cuerpos baleados fueron hallados en Pátzcuaro
Investiga FGE posibles hechos de maltrato animal ocurridos en Paracho, Michoacán
Detienen en Arizona a exdirector de PC de Hermosillo; estuvo en el cargo durante el incendio de la Guardería ABC
Detienen en Celaya, Guanajuato a objetivo prioritario por extorsión agravada
Más información de la categoria
Martes en Michoacán: enfrentamientos en Tierra Caliente dejan 5 muertos; otros dos cuerpos baleados fueron hallados en Pátzcuaro
Designa Congreso de Michoacán a Felipe Orlando Aragón Andrade, como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814”
Transferencia de 3 mil millones a Suiza, terrenos a precio de ganga y contratos públicos: la madeja que une a Amílcar Olán, los hijos de AMLO y a Adán Augusto
Detienen en Arizona a exdirector de PC de Hermosillo; estuvo en el cargo durante el incendio de la Guardería ABC
Comentarios