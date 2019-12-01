Juan Carlos Barragán fortalece el trabajo territorial de Morena, casa por casa y mano a mano con el pueblo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:46:29
Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán continúa recorriendo las colonias, comunidades y tenencias de Morelia para promover la conformación de los comités seccionales de defensa de la transformación, cumpliendo así con la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de trabajar con más territorio y menos escritorio.

Barragán destacó que estos comités son la base de la organización ciudadana de Morena y representan la fuerza de un movimiento que siempre ha estado y estará del lado del pueblo.

“La transformación se defiende en las calles, en los hogares, escuchando a la gente, sumando voluntades y construyendo unidad”, señaló el legislador.

El objetivo, subrayó, es fortalecer el trabajo territorial de nuestro movimiento para garantizar que las causas que nos dieron origen sigan siendo el motor de la transformación.

Vecinas y vecinos han expresado su respaldo a esta labor, reconociendo que el trabajo cercano y sin intermediarios es la mejor manera de mantener vivo el compromiso con la gente.

“Morena es pueblo y con el pueblo vamos a seguir caminando”, finalizó Barragán.

