Juan Carlos Barragán exige soluciones ante abandono del puente peatonal en Villas del Pedregal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 12:51:53

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán denunció la grave omisión de las autoridades municipales y estatales en Villas del Pedregal, donde el puente peatonal retirado del mercado de abastos fue abandonado en las banquetas de acceso al fraccionamiento.

“Es indignante ver cómo se dejó esta estructura tirada en la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad y movilidad de miles de familias que todos los días transitan por esta zona. ¿Así se cuida la vida de la gente?”, cuestionó Barragán.

El legislador recordó que Villas del Pedregal es una de las colonias más grandes de México, donde diariamente miles de niñas, niños, mujeres y adultos mayores dependen de un paso peatonal seguro para llegar a sus hogares, escuelas y centros de trabajo.

“No podemos permitir que la vida de la gente quede en el olvido. Urge una solución inmediata que garantice espacios seguros y dignos para las y los morelianos”, enfatizó.

Barragán hizo un llamado directo a las autoridades municipales y estatales para que se coordinen y retiren de manera responsable la estructura, además de restituir condiciones seguras para el tránsito peatonal.

“Exigimos acciones inmediatas. Villas del Pedregal no merece vivir en el abandono ni mucho menos que su seguridad quede comprometida por la negligencia de sus autoridades”, concluyó.