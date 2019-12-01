Juan Carlos Barragán beneficia a miles de personas con acciones de bienestar

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- En el marco de su primer informe legislativo, el diputado Juan Carlos Barragán, destacó que transformar no es solo legislar, sino también estar donde se necesita, con soluciones concretas y cercanas a la gente.

“La Cuarta Transformación también se construye mejorando una escuela, rehabilitando una calle o acercando salud a quien más lo necesita. Por eso, cada paso que damos en el Congreso lo acompañamos regresando siempre al territorio, escuchando, sirviendo y resolviendo”, subrayó Barragán.

En este primer año, el legislador y líder social destacó los resultados alcanzados a través de los programas sociales y comunitarios que encabeza:

- Échale una Mano a las Escuelas con más de 900 escuelas rehabilitadas con apoyo de familias y docentes.

- ⁠Rescate de espacios públicos con más de 450 espacios recuperados para la niñez y la juventud.

- ⁠Fuera Tiliches con cientos de familias beneficiadas y el medio ambiente cuidado.

- ⁠Échale una Mano contra el Dengue con más de 300 colonias y espacios públicos atendidos en Morelia.

- ⁠Échale una Mano a Morelia con decenas de calles liberadas de obstáculos que impedían el libre tránsito de las personas.

- ⁠Mano a Mano Camina Seguro se apoyó a miles de personas que por discapacidad o algún padecimiento requieren de un aparato ortopédico.

- ⁠Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano con más de 10 mil servicios gratuitos en salud, asesoría y atención comunitaria.

Barragán afirmó que estos programas son una muestra de que cuando el pueblo trabaja unido no hay reto imposible, y reiteró su compromiso de seguir legislando y trabajando desde el territorio para consolidar la transformación en Morelia y Michoacán.