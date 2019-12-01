Juan Antonio Magaña de la Mora rinde informe legislativo: orden, diálogo y resultados para Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:39:47

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.– El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó su Informe de Actividades Legislativas, en el que destacó el orden, la transparencia y el respeto al debate parlamentario que caracterizaron su gestión como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán durante el primer año legislativo.

Magaña de la Mora subrayó que, bajo su conducción el Congreso mantuvo un ritmo de trabajo constante, con la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias, todas desarrolladas con puntualidad y estricto apego al marco legal, lo que permitió dar certeza y eficiencia a las decisiones legislativas.

Durante este periodo, el Pleno aprobó iniciativas que fortalecen la vida democrática de Michoacán, impulsan la transparencia gubernamental, promueven el desarrollo económico y garantizan derechos fundamentales para las y los ciudadanos.

El legislador resaltó que estos resultados fueron posibles gracias a la pluralidad de ideas, el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y la voluntad de consenso, factores que permitieron que el Congreso avanzara en la atención de los temas prioritarios para el estado.

Finalmente, Magaña de la Mora refrendó su compromiso de continuar legislando cerca de la ciudadanía, promoviendo leyes que atiendan las demandas sociales y contribuyan al progreso de Michoacán.