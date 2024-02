José María “Chema” contenderá para la alcaldía de Querétaro capital, mediante el Verde Ecologista

Querétaro, Querétaro, a 6 de febrero de 2024.- José María “Chema” Tapia confirmó su candidatura a la presidencia municipal de Querétaro, respaldado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En su anunció, Chema Tapia señaló que “después de haber reflexionado durante unos días, en varios temas personales, familiares y al sentir el sentimiento de las y los queretanos de muchas colonias a las que fui casa por casa y al ver las muestras de apoyo que me brindaron en estos días (…) fue que decidimos entablar las pláticas con la dirigencia estatal y nacional, para aceptar contender en el próximo proceso electoral del 2 de junio como representante del Partido Verde Ecologista de México en el estado, para impulsar la formula ganadora del 2024 para el ayuntamiento de Querétaro”.

Esto luego de que Ricardo Astudillo Suárez, dirigente estatal del PVEM, confirmara en enero pasado que, por no haber sido respetados los acuerdos establecidos entre las dirigencias nacionales de su instituto político y Morena, la coalición con los guindas y con el Partido del Trabajo no se replicaría en los 18 municipios ni distritos de Querétaro.

Poco después el secretario general de Morena Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, replicó que ellos fueron quienes decidieron no ir en alianza con el PVEM porque el aspirante de representa los ideales de la Cuarta Transformación.

Ahora, Chema Tapia recordó que las dirigencias nacionales del PVEM, Morena y PT sostuvieron cuatro reuniones en la Ciudad de México donde se dieron a conocer siete métricas realizadas por la Comisión Nacional de Encuestas, de las que resultó ganador.

“(Prácticamente) en los 10 puntos que se califican según la metodología de Morena, sacamos 10, a excepción de uno donde obtuvimos 9.75 y una compañera sacó .25; es por eso que decidí ir en esta nueva etapa, este nuevo reto, pero no como el contendiente que va en segundo lugar y porque ya gané las siete encuestas y les voy a volver a ganar”.

Chema Tapia aseguró que no solo será una elección histórica, sino que por primera vez la capital de Querétaro va a tener un alcalde verde; así que junto a Claudia Sheinbaum en el ámbito federal se tendrá una Cuarta Transformación Verde.

Pero el candidato aseguró que no hay rupturas “porque la 4T también pasa por el Partido Verde y no en una división en lo federal y local, sino el plan C es plan C de ‘Chema’ por lo menos aquí en el municipio de Querétaro”.

Aseguró que su principal alianza estratégica será con las y los queretanos por lo que, cuando los tiempos electorales se lo permitan, volverá a salir a recorrer las más de mil 600 colonias por las que ya estuvo en dos ocasiones y las 440 secciones que ya recorrió, también en dos ocasiones.

“Vamos a sacar a Querétaro del bache en que nos tienen y así como saqué un bache al inicio de esta contienda no voy a permitir que se vuelva un socavón este municipio, que es casa de todos nosotros; mi objetivo es que Querétaro salga de este bache y que tengamos, de la mano del Partido Verde, una candidatura fuerte, unida, potente y sobre todo con estrategia y visión clara para tener el Querétaro que deseamos y del que nos sentíamos orgullosos; del Querétaro que no sale en las fotos y ese es el Querétaro que quiero representar sin romper mis ideales poque nunca los he roto”.