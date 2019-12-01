Jorge Luis Solís, el doble del Buki, le pone ritmo al Concierto por aniversario de Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:08:33

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2025.- El doble del Buki: Jorge Luis Solís, puso a cantar y bailar a miles de morelianas y morelianos al interpretar los más grandes éxitos del exitoso músico michoacano, en el concierto para celebrar el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

La voz gemela del Buki, fue el encargado de multiplicar el ánimo frente al escenario que se instaló en la avenida Madero, y cuyo acceso es totalmente gratuito.

Jorge Luis Solís, dio un recorrido a los éxitos del Buki, como son: Tu cárcel, Más que tu amigo, Si no te hubieras ido, entre otras que fueron coreadas por la multitud.