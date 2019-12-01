Jorge Luis Solís, el doble del Buki, le pone ritmo al Concierto por aniversario de Morelos

Jorge Luis Solís, el doble del Buki, le pone ritmo al Concierto por aniversario de Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:08:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2025.- El doble del Buki: Jorge Luis Solís, puso a cantar y bailar a miles de morelianas y morelianos al interpretar los más grandes éxitos del exitoso músico michoacano, en el concierto para celebrar el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

La voz gemela del Buki, fue el encargado de multiplicar el ánimo frente al escenario que se instaló en la avenida Madero, y cuyo acceso es totalmente gratuito.

Jorge Luis Solís, dio un recorrido a los éxitos del Buki, como son: Tu cárcel, Más que tu amigo, Si no te hubieras ido, entre otras que fueron coreadas por la multitud.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a dos personas en la colonia Juárez de Morelia, Michoacán; resultaron heridas
Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido
Ultiman a tiros a un individuo en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Un detenido en cateo en Lomas de Casa Blanca 
Más información de la categoria
Aumenta número de jaguares en México, aunque la especie continúa amenazada
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos
EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Comentarios