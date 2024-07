Jesús Reyna no descarta refundar su partido político Más Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de julio del 2024.- Tras no lograr la permanencia del Partido Más Michoacán, Jesús Reyna García, ex secretario de Gobierno, aseguró que seguirá trabajando para definir qué pasará con dicho instituto político. Entonces, no descartó refundación del mismo.

Comentó que faltan tres años para el siguiente proceso electoral, por lo cual tendrá tiempo para definir una estrategia. "en ese andar vamos a ver qué pasa (...) la cuestión política es de acuerdo a las circunstancias", manifestó el también ex gobernador interino de Michoacán.

Respecto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que prefiere no emitir comentario alguno. "Fui un elemento al que el PRI le favoreció desde luego y creo que pagué bien con mi trabajo y no quiero opinar", indicó.

Cuestionado sobre el desarrollo del pasado proceso electoral, lo calificó como uno de los más violentos, en el cual hubo "mucha participación de la delincuencia, mucha intervención del gobierno, federal o estatal, de todos", apuntó.