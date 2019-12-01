Jeovana Alcántar entregó 14 visas estadounidenses a adultos mayores de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Lic. Mauricio Rangel, Director de Vinculación Binacional en representación del Titular de la Secretaria del Migrante en el Estado de Michoacán, realizó la segunda entrega de visas estadounidenses, beneficiando a 14 adultos mayores del Municipio de Hidalgo, dentro del Programa del Gobierno del Estado “Reencuentro Familiar” (REFAMI), el evento se realizó en las instalaciones del Museo Tlaximaloyan, donde estuvieron presentes, Regidores, Funcionarios Municipales y público en general.

La alcaldesa manifestó estar muy contenta al estar presente en esta segunda entrega de visas americanas y que hoy son 14 adultos mayores beneficiando; indicó que esta administración municipal está viviendo un momento muy especial que representa más que un trámite o un documento, es la llave para el reencuentro de aquellos seres queridos que por durante muchos años han estado lejos y no se han podido abrazar.

Reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y en especial con la Secretaría del Migrante, buscando siempre esos puentes que les permita transitar en pro de los que más lo necesitan; reconoció el trabajo de la Dirección Jurídica y la coordinación de atención al Migrante que han estado muy activos, realizando los trámites de las personas adultas de nuestro municipio, para poder ser beneficiados de este programa tan noble como lo es Reencuentro Familiar (REFAMI).

Agradeció la confianza de los ciudadanos beneficiados quienes, en el mes de octubre, estarán efectuando su viaje para reencontrarse con sus familiares que tienen 20, 25 y hasta 30 años que no los ven, hoy es una realidad, donde podrán abrazar a sus familias y decirle lo mucho que los quieren y que los aman; agregó que este Ayuntamiento, está demostrando que sí se pueden hacer las cosas bien cuando se camina de la mano de la ciudadanía, porque en Hidalgo Juntos Avanzamos, hoy más que un lema, es una realidad.

Lic. Mauricio Rangel, Director de Vinculación Binacional en representación del Titular de la Secretaria del Migrante en el Estado de Michoacán, se mostro satisfecho de estar entregando estas 14 visas a adultos mayores de este municipio que tienen 20, 25 o hasta 30 años que no ven a sus familiares que radican en los Estados Unidos y por cuestiones migratorias, es un programa del gobierno estatal que tiene como objetivo reunificar a las familias; expresó que además de entregar las visas americanas a los beneficiados, en esta ocasión, también entrega la tarjeta Orgullo Migrante, iniciativa del gobierno del estado, con la cual a través de la financiera bienestar podrán recibir las remesas de los familiares que se encuentran en el país del norte, pero también descuentos en más de 113 establecimientos que se han sumado a este proyecto.