Jeovana Alcántar, encabezó el acto conmemorativo del CCIV Aniversario de la consumación de la Independencia de México

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 28 de septiembre de 2025.- La presidenta municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento, funcionarios municipales y educativos, encabezó el acto conmemorativo del CCIV Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, el acto se llevó a cabo en el Hemiciclo a Hidalgo, donde estuvieron presentes, maestros y alumnos y padres de familia de diferentes instituciones educativas de nivel primaria.

En el discurso oficial, la alcaldesa manifestó que aunque en el mes de septiembre las fechas del grito de independencia y su consumación, se conmemoran en un periodo de 10 días, en la realidad histórica, se requirieron más de 10 años de lucha insurgente para ser realidad el esfuerzo independentista, así como en el inicio resultaron indispensables el arrojo y la valentía de quienes iniciaron con la gesta heroica, fue indispensable también la capacidad de diálogo y construcción de acuerdos de quienes lograron el cese del conflicto armado y comenzaron a dar los primeros pasos hacía una nueva idea de nación.

Indicó que la consumación de la Independencia mexicana, es una de las muestras más claras del impacto que tuvo la visión de aquellos héroes y heroínas que dejaron a un lado sus intereses personales, para poner al frente el interés superior de nuestra nación, este ejemplo constituye una de las lecciones más grandes de nuestra historia nacional y nos muestra la importancia que tiene el dejar a un lado las posiciones ideológicas inamovibles para construir un mejor futuro para todas y todos, tener la madurez y la templanza para alcanzar acuerdos, es tal vez tan importante como tener el valor para romper con todo aquello que es necesario cambiar.

Invitó a los presentes a hacer un alto y reflexionar en torno a la importancia de situar por delante el crecimiento de nuestro municipio y estado, para mantener vivo el legado de aquellos que se dejaron a un lado para hacer realidad el país de libertades que hoy conocemos; expresó que en el gobierno de cambio se esta convencido que el futuro se construye en plural, es por ello, dijo que de manera cotidiana se abona a la conservación incluso de ideas con la finalidad de asegurar el avance de las y los Hidalguenses.

Destacó que la conmemoración de la Consumación de la Independencia de México, nos invita a recordar la importancia de alcanzar consensos que faciliten el avance de nuestro municipio, poniendo siempre por delante la visión de un Hidalgo exitoso y con oportunidades para todos.

Exhortó a los presentes, a seguir sembrando en las niñas y niños el amor por México, el amor por nuestros héroes que dieron su vida para darnos patria y libertad, para darnos el país que hoy tenemos, para darnos la justicia que hoy merecemos, pero sobre todo para seguir buscando esa equidad que nos permita seguir avanzando y reconociendo a aquellos que menos tienen.