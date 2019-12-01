Jeovana Alcántar, encabezó el acto conmemorativo al CCLX aniversario del Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón.

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025. - La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, Regidores, funcionarios municipales y del sector educativo, encabezó el acto conmemorativo al CCLX Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, el evento que fue organizado por el Ayuntamiento en coordinación con el Colegio Particular José Ma. Morelos, se llevó a cabo en el Hemiciclo a Hidalgo, donde también estuvieron presentes directivos, maestros, alumnos y padres de familia de diferentes instituciones educativas.

La alcaldesa, manifestó que este día nos convoca una conmemoración de gran trascendencia, el Natalicio del Generalísimo Don José Ma. Morelos y Pavón, prócer de nuestra independencia, al que le debemos entre otros hechos memorables, el decreto de la abolición de la esclavitud y la convocatoria al primer congreso de Anáhuac que abrió el camino para la constitución de 1814, primera en declarar formalmente la Independencia de México, además de sus importantes logros políticos, Morelos fue un destacado militar aclamado por sus capacidades estratégicas y por un importante dominio táctico que lo consolido como un liderazgo natural entre sus tropas.

Luego de dar una pequeña reseña histórica de José María Morelos, Jeovana Alcántar, indicó que las michoacanas y los michoacanos debemos de sentirnos profundamente orgullosos por ser herederos del legado patrio de Morelos; agregó que su altísima visión de Estado, su liderazgo y su compromiso para promover agendas que para su tiempo fueron de avanzada, constituyen a Morelos como uno de los grandes héroes nacionales que tuvo la valentía para romper con prácticas históricas y dar paso al reconocimiento de importantes derechos que hoy constituye la base de nuestra vida republicana.

Agregó que la excelencia, la entrega y espíritu de servicio que caracterizaron a Don José Ma. Morelos constituyen un ejemplo que deben orientar en nuestras acciones diarias para sumar a la configuración de un México más justo y mejor distribuido; dijo que hacer gala de estos altos valores, es una de las más importantes responsabilidades que los mexicanos y en particular los michoacanos tenemos.

Invitó a directivos, maestros y padres de familia a seguir inculcando entre nuestros niños y niñas, el amor por nuestra patria, el reconocimiento por los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad, que lucharon y dejaron su vida por crear un país justo y equitativo; desde su administración, se comprometió a seguir contribuyendo en el progreso del sistema educativo, en el progreso de las instituciones y su infraestructura y en la dotación de herramientas para los estudiantes, porque Juntos Avanzamos cuando nos mantenemos fieles al legado de nuestros héroes y en la búsqueda constante de mejores condiciones de vida para los demás, manteniendo vivo el legado de Morelos, se refuerza nuestra identidad y nos preparamos para un futuro brillante y de nuevas oportunidades.