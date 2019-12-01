Jeovana Alcántar, asistió al XII Festival Nacional del Mariachi que se llevó a cabo con gran éxito en el Jardín Municipal de Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 28 de septiembre de 2025.- En un ambiente de fiesta mexicana, la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores y funcionarios públicos, asistió al XII Festival Nacional del Mariachi en su extensión Ciudad Hidalgo 2025 que se llevó a cabo con gran éxito en el Jardín Municipal, donde cientos de familias disfrutaron de la Música Tradicional Mexicana, todo ello en el marco de las festividades culturales con motivo del CCXV Aniversario de la Independencia de México.

La alcaldesa, manifestó que este evento tuvo como objetivo promover y preservar la tradición del mariachi, mantener viva la esencia de este género y difundirla a nivel nacional e internacional; Indicó que la administración Municipal, hizo un esfuerzo para que los habitantes de Hidalgo vibrarán con el XII Festival Nacional del Mariachi con ritmo, talento y alegría de estas agrupaciones como el Mariachi Alegría de Mi Tierra de Ecuandureo, Mariachi Tradición Mexicana de Durango, Mariachi Viva América de Durango y el Mariachi Libertad Show de Morelia Michoacán, sin faltar la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia que a pesar de la lluvia, cautivaron al público presente haciéndoles pasar una noche inolvidable con música tradicional mexicana.

Mencionó que Hidalgo merece cultura y preservar sus tradiciones, por lo que seguirá trabajando para seguir ofreciendo este tipo de actividades culturales; Agradeció a todos y cada uno de los músicos que integran los Mariachis y la Orquesta Filarmónica, en especial a Omar Arturo Jacuinde Farfán, Director de la Compañía de Artistas Nacionales y Productores Culturales de México A.C. (CANPROMEX), quien hizo posible que por primera vez Hidalgo fuera una extensión de este XII Festival Nacional del Mariachi que resultó un éxito.

Omar Arturo Jacuinde Farfán, Director de (CANPROMEX), a nombre de sus compañeros músicos, agradeció el gran recibimiento de este público tan especial, manifestó que, gracias al respaldo y el apoyo de la alcaldesa, Jeovana Alcántar, fue que se presentó este festival, que lleva 12 años de vida y que es esperado en la capital michoacana año con año con agrupaciones de talla internacional.

Al término del evento, la Presidenta, Jeovana Alcántar y Regidores, entregaron reconocimiento a cada una de las agrupaciones, por su participación en este XII Festival Internacional del Mariachi.