Iván Vera rinde su Primer Informe de Actividades Legislativas en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de Septiembre del 2025.– Con el compromiso de informar de manera transparente a la ciudadanía sobre el trabajo legislativo realizado, el diputado local por el Distrito 07 con cabecera en Zacapu, Iván Vera, presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, destacando su participación en diversas reformas que calificó de “trascendencia para la vida política y social de el distrito 07, Michoacán y del país”.

En su mensaje, el legislador subrayó que la tarea de un diputado va más allá de la elaboración de leyes, pues implica atender de manera directa a los distintos sectores sociales y educativos de su distrito, manteniendo siempre la cercanía con la gente.

Entre las acciones más relevantes de este primer año legislativo, destacó:

• Democratización del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar un sistema de justicia más transparente, cercano al pueblo y libre de privilegios.

• Constitucionalización de los programas sociales, con el propósito de asegurar que derechos como pensiones, becas y apoyos queden blindados en la Constitución en beneficio de millones de familias.

• Reforma de igualdad sustantiva, orientada a consolidar la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

• Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y afromexicanos, garantizando el respeto, la inclusión y el fortalecimiento de sus derechos colectivos.

• Transición hacia una Constitución más humanista, colocando la dignidad humana como eje rector del orden jurídico y político.

• Gestión y atención ciudadana en el Distrito 07, brindando respaldo a instituciones educativas, sectores productivos, comunidades rurales y grupos sociales, siempre con una política de puertas abiertas.

Durante la presentación de su informe, Iván Vera reiteró su compromiso de mantener un trabajo legislativo cercano, responsable y honesto, enfocado en dar resultados a la población que le confió su representación.

“Nuestro deber es legislar con sentido humano, defender los derechos de las y los michoacanos, y estar siempre atentos a las necesidades de la gente. Hoy refrendo mi compromiso de seguir trabajando por Zacapu, por nuestro distrito y por Michoacán”, expresó el diputado.

Con este ejercicio de rendición de cuentas, el diputado Iván Vera consolida su responsabilidad de servir a la ciudadanía, fortaleciendo la democracia y construyendo un marco legal que impulse el bienestar y el desarrollo de Michoacán.

Resaltando su agradecimiento a las personalidades de los diversos sectores diputadas y diputados, presidentes y a toda la ciudadanía de Zacapu que se dieron cita a este magno evento.